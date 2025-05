Scherma, i 48 convocati dell’Italia tra spada e sciabola per l’ultima tappa di Coppa del Mondo

Questo weekend, da venerdì 23 a domenica 25 maggio, si chiuderà ufficialmente la Coppa del Mondo 2025 di spada e sciabola dopo l’ultima tappa stagionale del circuito maggiore di fioretto andata in scena pochi giorni fa a Shanghai. Nello specifico gli spadisti si divideranno tra Wuxi (Cina) per le prove femminili e Saint-Maur (Francia) per quelle maschili, mentre gli sciabolatori saranno in pedana a Lima (Perù) e Madrid (Spagna) rispettivamente con le donne e con gli uomini.

L’Italia ha annunciato l’elenco dei 48 atleti convocati per l’ultimo atto della Coppa del Mondo, in attesa dei Campionati Europei di Genova (in programma dal 14 al 19 di giugno) e dei successivi Mondiali di Tbilisi. Previste questo fine settimana per tutte le specialità sia le competizioni individuali che le gare a squadre nell’appuntamento conclusivo della stagione per il circuito maggiore.

Nella spada vedremo in azione Rossella Fiamingo, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Alice Clerici, Nicol Foietta, Carola Maccagno, Roberta Marzani al femminile e Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Enrico Piatti, Andrea Santarelli, Filippo Armaleo, Gabriele Cimini, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini in campo maschile.

Per quanto riguarda la sciabola saranno impegnati Michela Battiston, Benedetta Fusetti, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Manuela Spica, Mariella Viale, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Carlotta Fusetti, Michela Landi, Vittoria Mocci, Claudia Rotili tra le donne e Cosimo Bertini, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Edoardo Reale, Leonardo Reale, Pietro Torre, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Mattia Rea al maschile.