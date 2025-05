Scherma, gli sciabolatori azzurri sono quinti a Madrid. Vince la Francia

Si chiude senza podi per l’Italia la prova di Coppa del Mondo di sciabola maschile. Dopo una prova individuale sottotono, purtroppo anche nella prova a squadre il quartetto azzurro si ferma nei quarti di finale. Luca Curatoli, Michele Gallo, Dario Cavaliere, Pietro Torre concludo poi al quinto posto generale.

A vincere è stata la Francia, che ha battuto in finale l’Ungheria con il punteggio di 45-34. In terza posizione ha concluso la Romania, che ha superato nella finalina gli Stati Uniti per 45-40. Il cammino degli azzurri si era fermato nei quarti di finale, venendo battuti dagli Stati Uniti nettamente per 45-27.

In precedenza l’Italia aveva superato nei sedicesimi la Bulgaria per 45-26, mentre negli ottavi la Germania per 45-23. Dopo la sconfitta con gli Stati Uniti per l’Italia si sono aperti gli assalti per un piazzamento dal quinto all’ottavo posto. Gli azzurri hanno prima battuto l’Uzbekistan per 45-41 e poi successivamente anche l’Egitto per 45-43.