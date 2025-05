Scherma, Giulia Rizzi trionfa nel GP di Bogotà. Santuccio e Kowalczyk sfiorano il podio

Si tingono d’azzurro le pedane di Bogotà grazie alla splendida vittoria di Giulia Rizzi nel Grand Prix di spada femminile. Si tratta del terzo successo della carriera per la friulana, il primo nel circuito Grand Prix dopo che lo aveva sfiorato nel precedente appuntamento a Budapest (seconda). Eccezionale il cammino dell’olimpionica di Parigi 2024, che nell’ultimo atto ha superato l’americana Hadley Husisian con il punteggio di 15-11.

In precedenza in semifinale Rizzi aveva sconfitto un’altra spadista statunitense, Catherine Nixon, questa volta per 15-8. Sul podio ci è salita anche l’estone Katrina Lehis, che aveva perso l’altra semifinale contro Husisian nettamente per 15-5.

Una prova di squadra eccezionale quella dell’Italia, visto che sono state ben tre le azzurre arrivate ai quarti di finale. Purtroppo il sorteggio ha messo di fronte Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio in un derby molto combattuto e che ha premiato la friulana per 15-12. Anche Sara Kowalczyk si è fermata ad un passo dal podio, venendo battuta per 15-12 dall’americana Nixon.

Rizzi è stata protagonista di un derby azzurro anche negli ottavi di finale, dove ha superato Federica Isola con il punteggio di 15-10. Sempre agli ottavi si è fermato il cammino di Rossella Fiamingo, battuta dalla francese Rembi per 15-12, e di Roberta Marzani, sconfitta per 15-8 dall’estone Lehis.

Nei sedicesimi di finale eliminazione per Nicol Foietta (15-11 contro l’americana Husisian), mentre al primo turno erano state eliminate Lucrezia Paulis (15-13 con la svizzera Hatz) ed Alice Clerici (15-8 con la statunitense Fallon).