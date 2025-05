Scherma, Gallo si ferma nei quarti a Madrid. Vince il georgiano Bazadze

Sandro Bazadze si sblocca in questa stagione. Il georgiano riesce ad ottenere la sua prima vittoria nel 2025, trionfando nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Madrid. Bazadze ha superato in finale il turco Enver Yildirim con il punteggio di 15-8. Sul podio ci vanno anche i sudcoreani Do Gyeongdong e Park Sangwon, sconfitti entrambi rispettivamente per 15-13 in semifinale.

Il migliore degli azzurri è stato Michele Gallo, che si è fermato nei quarti di finale proprio contro il turco Yildirim per 15-2. In precedenza Gallo era riuscito a superare negli ottavi di finale il rumeno Iulian Teodosiu (15-7), mentre nei primi due assalti di giornata sono arrivate le vittorie nel derby contro Mattia Rea (15-10) e l’americano Silas Choi (15-10).

Una brutta prestazione in generale per il resto degli azzurri. Nessuno, tranne Gallo, è riuscito a spingersi oltre i sedicesimi di finale. In questo turno sono stati eliminati Matteo Neri (15-13 con il sudcoreano Park) e Giacomo Mignuzzi (15-6 con il tunisino Ferjani). Fuori invece al primo turno Pietro Torre, battuto all’ultima stoccata da Yildirim (15-14), Edoardo Reale (15-13 contro Park), Cosimo Bertini (15-12 contro il tedesco Szabo), Marco Mastrullo (15-11 contro Bazadze). Ultima stoccata fatale anche per Luca Curatoli, che ha perso 15-14 contro l’iraniano Baher.

Domani si terrà la prova a squadre, con l’Italia che cerca il riscatto. Il CT Andrea Terenzio ha scelto il quartetto composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre.