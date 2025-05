Scherma, fioretto protagonista a Shanghai con l’ultimo Grand Prix. Favaretto cerca conferme, torna Macchi

Il fioretto sarà l’arma protagonista nel fine settimana della scherma mondiale. In programma in Cina a Shanghai, ci sarà infatti l’ultimo Grand Prix della stagione, che sarà anche l’ultimo appuntamento prima della pausa che porterà ai Campionati Europei di Genova. Un’estate ricchissima di impegni per la scherma, visto che poi a fine luglio a Tbilisi si disputeranno i Mondiali.

Chiaramente c’è grande attesa per Martina Favaretto, che si presenta a Shanghai da numero uno delle classifica mondiale. Una leadership nel ranking ampiamente meritato e certificato dalla vittoria nell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Vancouver dove ha battuto in finale l’americana Lee Kiefer, a cui aveva proprio sottratto la prima posizione nel ranking. Si tratta del terzo successo stagionale per la veneta dopo quelli centrati a Tunisi e Torino.

Non solo ovviamente Martina Favaretto, ma in campo femminile l’Italia ha ottenuto veramente tantissimo in questa stagione con tante altre protagoniste, l’ultima delle quali Arianna Errigo, salita sul podio anche lei a Vancouver. Chi non è ancora riuscita a sbloccarsi, anche per aver cominciato la stagione più tardi, è Alice Volpi, con la toscana che sta migliorando tappa per tappa la sua condizione e che punta al podio a Shanghai per prepararsi al meglio per Europei e Mondiali.

Tra gli uomini farà il suo ritorno in pedana Filippo Macchi, che aveva dovuto rinunciare alla tappa di Vancouver restando a riposo a scopo precauzionale dopo un infortunio in allenamento. Anche in campo maschile ovviamente c’è grande attesa per gli azzurri, visto che oltre al toscano tra i favoriti per la vittoria finale ci sono ovviamente anche Tommaso Marini, Guillaume Bianchi ed Alessio Foconi.