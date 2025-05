Scherma, Davide Di Veroli terzo al Challenge Monal. L’azzurro si ferma in semifinale

Arriva una notizia molto importante da Saint Maur, località a sud est di Parigi che sta ospitando questo fine settimana il Challenge Monal, tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, specialità spada. Dopo uno splendido percorso infatti, Davide Di Veroli ha conquistato la terza posizione nel tabellone maschile, arrendendosi solo in semifinale dopo un cammino estremamente positivo.

Una prestazione di grande personalità quella condotto dal nostro portacolori, bravissimo fin dal tabellone da 64, dove ha sconfitto senza patemi il ceco Cupr (15-11) e lo statunitense Feinberg (15-5). Poi, giunto agli ottavi, il romano ha avuto la meglio di misura sul giapponese Minobe, passando il turno con il risultato di 12-11. Sulla strada dell’atleta si è poi presentato un altro rappresentante del Sol Levante ai quarti di finale: Yamada, battuto anche in questo caso all’ultima stoccata, come dimostra il tabellino di 7-6.

Più complicata la performance in semifinale, dove Di Veroli ha dovuto cedere il passo al padrone di casa Gaetan Billa per 15-7, portando comunque a casa un piazzamento in top 3 condiviso con lo statunitense Oleg Knysh, sconfitto al penultimo atto da un altro francese, Alexandre Bardenet. Nel tripudio del pubblico amico, a spuntarla in finale è stato quest’ultimo, vincitore per 15-9.

Si è fermato invece ai quarti Andrea Santarelli che, dopo aver regolato il connazionale Gianpaolo Buzzacchino per 15-10 agli ottavi, non ha saputo contenere l’agonismo del già citato Bella, perdendo l’assalto 11-15. Da segnalare poi quanto fatto da Simone Mencarelli, eliminato al secondo turno dallo svedese Svensson per 13-15 e da Matteo Galassi, uscito subito per 14-15 contro Knysh.