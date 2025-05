Scherma: a Saint Maur cinque spadisti staccano il pass per il tabellone principale in Coppa del Mond

Saranno cinque gli spadisti che domani, sabato 24 maggio, prenderanno parte al tabellone principale in quel di Saint Maur, località della Francia che ospita questo fine settimana la Coppa del Mondo 2025 di scherma, ovviamente specialità spada. Nella giornata odierna infatti quattro azzurri hanno raggiunto Davide Di Veroli, già dentro per ranking.

Ottima prova in tal senso per Gianpaolo Buzzacchino, abile a passare il taglio fin dalla fase a gironi grazie a un filotto di sei vittorie su sei incontri disputati. Successo poi per Andrea Santarelli, Simone Mencarelli e Matteo Galassi, usciti vittoriosi dal tabellone da 128.

Niente da fare invece per Giulio Caetani, eliminato all’ultimo assalto. Filippo Armaleo, Giacomo Paolini, Valerio Cuomo e Gabriele Cimini hanno dovuto salutare la gara nel tabellone da 128, mente Luca Di Liberto in quello da 256. Enrico Piatti non ha passato invece la fase a gironi. Le prove per il tabellone principale cominceranno domani alle ore 9:00. Domenica invece sarà prevista la gara a squadre.