Sarà Arnaldi-Cobolli al Roland Garros! Un derby spettacolo con implicazioni di ranking e Zverev come ‘premio’

Ci sarà un derby italiano al secondo turno del Roland Garros 2025. Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si affronteranno in un match che può davvero valere molto nella stagione di uno e dell’altro. Arrivare al terzo turno del Roland Garros è sicuramente un bel traguardo, anche perchè poi ci sarebbe una probabile spumeggiante sfida con Alexander Zverev, dove sognare l’impresa non è certamente impossibile.

Cobolli ha vissuto un esordio molto tranquillo. Il romano era reduce dalla vittoria nell’ATP 500 di Amburgo e ha continuato il suo ottimo momento, spazzando via il croato Marin Cilic, ormai lontanissimo parente del giocatore che è stato. Un perentorio 6-2 6-1 6-3 in appena un’ora e quarantatré minuti di gioco ed una prestazione decisamente incoraggiante per Cobolli.

Chi ha compiuto l’impresa è sicuramente Matteo Arnaldi, che è stato capace di rimontare due set ed un break di svantaggio al canadese Felix Auger-Aliassime. Fantastica la vittoria in cinque set da parte del ligure, che è stato bravissimo a rimanere nella partita, a lottare punto su punto e a sfruttare anche qualche problema fisico dell’avversario. Fondamentale soprattutto il finale intenso di quarto set, perchè poi al quinto l’azzurro ha dominato, vincendo per 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2 dopo quattro ore e ventidue minuti di gioco.

Proprio tutto questo tempo trascorso in campo potrebbe farsi sentire al prossimo turno. Il derby è da sempre un match che toglie non solo energie fisiche (è probabile una battaglia in campo), ma soprattutto mentali, anche in virtù della grande occasione che hanno entrambi i giocatori. Soprattutto l’aspetto mentale potrà incidere moltissimo e solo chi riuscirà a gestire la pressione del momento potrà accedere al terzo turno.

Come detto in palio c’è una probabile sfida con Alexander Zverev. Il tedesco è reduce da mesi sicuramente complicati e a volte negli Slam ha avuto anche dei passaggi a vuoto. Quindi sicuramente questo derby è una chance da sfruttare per poi giocarsi la propria occasione. Cobolli non si è mai spinto al terzo turno a Parigi e quindi per lui è anche un appuntamento storico e che gli permetterebbe di fare un salto in più nel ranking, mentre Arnaldi difende gli ottavi della passata stagione e dunque una sconfitta rischia di farlo scendere in classifica. Anche questo dettaglio può fare la differenza.