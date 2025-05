Salto con gli sci, le squadre dell’Italia per il 2025-26: niente ‘Squadra A’ maschile in attesa del recupero di Bresadola

La Federazione Italiana Sport Invernali ha annunciato la struttura delle squadre azzurre di salto con gli sci per l’inverno 2025-26. Invero, trattasi di una sorta di pro-forma. Vuoi per i numeri esigui del movimento, soprattutto al maschile dopo il ritiro di Andrea Campregher, vuoi perché il gruppo di lavoro sarà sostanzialmente unico. Dunque il concetto di “Squadra” altro non è che il conferimento di uno status.

I suddetti status sono stati assegnati sulla base dei risultati conseguiti nell’arco della stagione appena conclusa. Si segue, pertanto, il modello organizzativo dei Paesi germanofoni pur non avendo la medesima abbondanza in termini di praticanti. Sostanzialmente, vedere un nome in ‘Squadra A’ piuttosto che in ‘Squadra B’ è una sorta di certificazione di quanto realizzato nel 2024-25.

L’unica nota di colore, se così può essere definita, è rappresentata dal differente rango conferito a Martina Zanitzer (‘Squadra B’) e a Jessica Malsiner (‘Squadra C’). La prima ha sicuramente fatto meglio in qualificazione (6 tagli superati su 13, contro i 4 su 14 della seconda). Cionondimeno, in gara la sudtirolese vanta tre piazzamenti leggermente migliori del picco raggiunto dalla friulana. Sfumature, in ogni caso.

SQUADRE ITALIANE SALTO CON GLI SCI 2025-26

SQUADRA “A”

MALSINER Lara (2000)

SIEFF Annika (2003)

SQUADRA “B”

BRESADOLA Giovanni (2001)

INSAM Alex (1997)

AMBROSI Martina (2001)

ZANITZER Martina (2005)

SQUADRA “C”

CECON Francesco (2001)

MALSINER Jessica (2002)

VUERICH Noelia (2006)

SQUADRA “INTERESSE NAZIONALE”

CHENETTI Martin (2009)

GARTNER Maximilian (2007)

IORIO Min (2008)

ZAMBENEDETTI Martino (2006)

PINZANI Erika (2007)

RUNGGALDIER Leonie (2009)