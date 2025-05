Salto con gli sci, doccia gelata per le donne. La Tournée dei 4 trampolini femminile viene posticipata ancora

“Campa cavallo che l’erba cresce” recita un noto detto popolare, il cui significato è quello di essere di fronte a un’attesa perenne, senza che venga concretamente raggiunto qualsivoglia obiettivo. Si spera di non dover applicare il concetto alla versione femminile della Tournée dei 4 trampolini, la cui prima edizione sarebbe prevista per il 2026-27.

La leggendaria manifestazione di salto con gli sci, nata nel 1953, vorrebbe da anni accogliere anche le ragazze volanti. Gli impianti tedeschi (Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen) lo hanno già fatto, ma affinché ci possa essere per davvero la Tournée, è necessario che anche gli organizzatori austriaci (Innsbruck e Bischofshofen) si muovano nella medesima direzione.

In Austria però faticano a imboccare il sentiero già battuto dalla Germania. Fosse stato per i bavaresi, la Tournée femminile sarebbe già una realtà. Viceversa, i vicini di casa tergiversano. La nascita della Vierschanzentournee rosa è difatti già stata posticipata dal 2024-25 al 2026-27 a causa di mai del tutto chiariti accordi pregressi interni alla federazione austriaca (Ösv) con il comitato organizzatore di Villach, posto in calendario proprio nel periodo natalizio.

Ora, però, sopraggiunge un’altra complicazione. Ösv ha comunicato venerdì la sospensione del piano di dotare il trampolino di Innsbruck di un impianto di illuminazione artificiale in grado di garantire lo svolgimento delle gare anche in notturna. Si tratta di un aspetto tecnico cruciale, perché permetterebbe di ampliare le tempistiche, attualmente vincolate dalla (scarsa) luce naturale di inizio gennaio.

Il costo dell’opera è stato stimato in 4,5 milioni di euro. Di essi, un sesto dovrebbe essere coperto dalla Federazione austriaca, un altro sesto dalla municipalità di Innsbruck, un terzo dal Land del Tirolo e l’ultimo terzo dal Ministero dello Sport. Proprio quest’ultimo si è però tirato indietro a causa di non meglio specificati “tagli al proprio budget”.

Dunque, senza più copertura finanziaria, il progetto è stato posto in stand-by. “Almeno per un altro anno” ha spiegato la Ösv in una nota ufficiale, affermando di essere contrariata per il comportamento del governo e di volersi adoperare per trovare una soluzione alternativa. Non viene escluso di anticipare di tasca propria quei 1,5 milioni di euro mancanti. Lodevole. Si tratta, però, di una somma cospicua che difficilmente potrà essere reperita celermente. Ecco perché si prende tempo.

Nel mentre gli anni passano e la Tournée dei 4 trampolini femminile continua a restare solo sulla carta. Nel 2026-27 il calendario della Coppa del Mondo sarà unico per entrambi i sessi. In linea teorica, non c’è procrastinazione che tenga. La pratica, però, non è sempre aderente alla teoria. La situazione è un autentico sackgasse (come dicono i germanofoni) e non è chiaro come se ne potrà uscire. Nel mentre, “campa cavallo…”