Salto con gli sci, calendario Coppa del Mondo maschile 2025-26. I Mondiali di volo prima delle Olimpiadi!

La Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di salto con gli sci vivrà la propria ouverture a Lillehammer (Norvegia) nel fine settimana del 21-23 novembre. L’epilogo è invece programmato, come d’abitudine, a Planica (Slovenia) nel weekend del 27-29 marzo. La stagione sarà particolarmente ricca, poiché non saranno assegnate solo le medaglie olimpiche, bensì anche quelle iridate di volo.

Il Mondiale di volo si disputerà prima dei Giochi, dal 23 al 25 gennaio 2026 a Oberstdorf (Germania). L’appuntamento rappresenterà uno dei momenti clou dell’inverno, oltre alla dogmatica Tournée dei 4 Trampolini (28 dicembre – 6 gennaio) e – ça va sans dire – alla manifestazione a Cinque cerchi, le cui competizioni avranno luogo a febbraio sulle nuove strutture di Predazzo.

Fra le novità, la tappa infrasettimanale di Falun (in Svezia si terranno i Mondiali 2027), l’anticipo a dicembre della trasferta oltreoceano (Lake Placid, sinora sempre a febbraio) e il ritorno di Sapporo nell’abituale collocazione di gennaio. In totale, previste 30 gare valevoli per la classifica generale della Sfera di cristallo, alle quali si affiancheranno quelle dei Mondiali di volo e quelle dei Giochi olimpici.

SALTO CON GLI SCI, CALENDARIO COPPA DEL MONDO MASCHILE 2025-2026

Lillehammer (Norvegia)

21/11: Prova a squadre miste

22/11: Gara Individuale LH

23/11: Gara Individuale LH

Falun (Svezia)

25/11: Gara Individuale NH

26/11: Gara Individuale LH

Ruka (Finlandia)

29/11: Gara Individuale LH

30/11: Gara Individuale LH

Wisla (Polonia)

06/12: Gara Individuale LH

07/12: Gara Individuale LH

Lake Placid (Usa)

13/12: Gara Individuale LH

14/12: Prova a squadre miste

Engelberg (Svizzera)

20/12: Gara Individuale LH

21/12: Gara Individuale LH

Oberstdorf (Germania)

29/12: Tappa I Tournée 4 Trampolini

Garmisch-Partenkirchen (Germania)

01/01: Tappa II Tournée 4 Trampolini

Innsbruck (Austria)

04/01: Tappa III Tournée 4 Trampolini

Bischofshofen (Austria)

06/01: Tappa IV Tournée 4 Trampolini

Zakopane (Polonia)

10/01: Prova a squadre

11/01: Gara Individuale LH

Sapporo (Giappone)

17/01: Gara Individuale LH

18/01: Gara Individuale LH

Willingen (Germania)

30/01: Prova a squadre miste

31/01: Gara Individuale LH

01/02: Gara Individuale LH

Bad Mitterndorf (Austria)

28/02: Gara Individuale FH

01/03: Gara Individuale FH

Lahti (Finlandia)

07/03: Prova a squadre LH

08/03: Gara Individuale LH

Oslo (Norvegia)

14/03: Gara Individuale LH

15/03: Gara Individuale LH

Vikersund (Norvegia)

21/03: Gara Individuale FH

22/03: Gara Individuale FH

Planica (Slovenia)

27/03: Gara Individuale FH

28/03: Prova a squadre

29/03: Gara Individuale FH

GIOCHI OLIMPICI 2026

PREDAZZO

09/02: Gara Individuale NH

10/02: Prova a squadre miste NH

14/02: Gara Individuale LH

16/02: Gara maschile a coppie LH

MONDIALI DI VOLO 2026

OBERSTDORF

23/01: Gara Individuale {Serie 1 e 2}

24/01: Gara Individuale {Serie 3 e 4}

25/01: Prova a squadre