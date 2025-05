Salto con gli sci, calendario Coppa del Mondo femminile 2025-26. Numeri record, le Olimpiadi a Predazzo

La Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di salto con gli sci scatterà da Lillehammer (Norvegia) nel weekend del 21-23 novembre. La conclusione andrà in scena a Planica (Slovenia) nella giornata di sabato 29 marzo. Proprio la “prima assoluta” del trampolino di volo edificato sulle Alpi è sintomo di una delle novità principali del prossimo anno.

Le donne hanno già disputato competizioni di volo, ma solo a Vikersund. Viceversa, nell’inverno venturo avremo due palcoscenici differenti, entrambi a marzo. In questo modo sarà possibile istituire, per la prima volta nella storia, la versione femminile della Coppa di specialità dedicata ai voli. Non c’è ancora, invece, la Tournée dei 4 trampolini. Ci si arriverà, ma l’appuntamento è rimandato al 2026-27.

Complessivamente, sono programmate 32 gare individuali (record assoluto). Di esse, 20 saranno su Large Hill. Ne sono previste 9 su Normal Hill e, come già detto, 3 su impianti di volo. Nessuna tappa di Coppa del Mondo in Italia, dove però si disputeranno i Giochi olimpici, che andranno in scena a febbraio sulle nuove strutture di Predazzo.

SALTO CON GLI SCI, CALENDARIO COPPA DEL MONDO FEMMINILE 2025-2026

Lillehammer (Norvegia)

21/11: Prova a squadre miste LH

22/11: Gara Individuale LH

23/11: Gara Individuale LH

Falun (Svezia)

28/11: Gara Individuale NH

29/11: Gara Individuale LH

Wisla (Polonia)

04/12: Gara Individuale LH

05/12: Gara Individuale LH

Lake Placid (Usa)

13/12: Gara Individuale LH

14/12: Prova a squadre miste

Engelberg (Svizzera)

20/12: Gara Individuale LH

21/12: Gara Individuale LH

Garmisch-Partenkirchen (Germania)

30/12: Gara Individuale LH

Oberstdorf (Germania)

01/01: Gara Individuale LH

Villach (Austria)

04/01: Gara Individuale NH

05/01: Gara Individuale NH

Ljubno (Slovenia)

10/01: Gara Individuale NH

11/01: Gara Individuale NH

Zhangjiakou (Cina)

16/01: Gara Individuale LH

17/01: Gara Individuale LH

Zao (Giappone)

20/01: Gara Individuale NH

21/01: Gara Individuale NH

Sapporo (Giappone)

24/01: Gara Individuale LH

25/01: Gara Individuale LH

Willingen (Germania)

30/01: Prova a squadre miste LH

31/01: Gara Individuale LH

01/02: Gara Individuale LH

Hinzenbach (Austria)

27/02: Gara Individuale NH

28/02: Gara Individuale NH

Lahti (Finlandia)

06/03: Gara Individuale LH

07/03: Gara Individuale LH

Oslo (Norvegia)

14/03: Gara Individuale LH

15/03: Gara Individuale LH

Vikersund (Norvegia)

21/03: Gara Individuale FH

22/03: Gara Individuale FH

Planica (Slovenia)

28/03: Gara Individuale FH

OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

PREDAZZO

07/02: Gara Individuale NH

10/02: Prova a squadre miste NH

15/02: Gara Individuale LH