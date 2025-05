Rugby, Viadana espugna il campo del Valorugby e ‘vede’ la finale di Serie A Elite

Si è appena conclusa la gara d’andata della prima semifinale del massimo campionato italiano di rugby e al “Mirabello” di Reggio Emilia sono scese in campo il Valorugby Emilia e il Viadana. I padroni di casa hanno chiuso la stagione regolare al quarto posto, conquistando i playoff proprio grazie al netto successo nell’ultimo turno contro Viadana, che era già certa del primo posto. Ecco come è andata.

Avvio da ritmi molto alti e molta fisicità, con scontri duri e al limite, con Viadana che perde Catalano dopo 6’ di gioco. All’8’ punizione per Valorugby e dalla piazzola Cuoghi trova i primi tre punti del match. Prova ad alzare il ritmo la squadra ospite, ma regge la difesa dei padroni di casa, con Valorugby che però perde un paio di touche pesanti in attacco. Al 20’ azione personale di Baronio che va fino in fondo e schiaccia in meta per il 3-5.

Viadana un po’ troppo falloso nelle fasi statiche in questo momento del match e al 26’ torna sulla piazzola Cuoghi per il controsorpasso sul 6-5. Insiste il Valorugby con un paio di belle iniziative di Bertaccini, ma si salvano gli ospiti. Ospiti che al 35’ tornano in attacco, ottima azione con palla che arriva a Morosini che schiaccia per il 6-10, con Farias che colpisce il palo sulla trasformazione.

La ripresa inizia subito nel segno di Viadana, con la difesa del Valorugby Emilia troppo distratta e molle, ne approfitta Baronio per trovare il break, palla a Farias e terza meta ospite per il 6-17. Troppi errori dei padroni di casa in questa seconda parte del match, che devono reagire per non compromettere fin dall’andata la chance di conquistare la finale.

Ma, invece, è Viadana a chiudere i giochi all’ora di gioco. Bel grubber di Brisighella, calcetto fortunoso di Ciofani che beffa Renton e meta del bonus e ospiti che scappano via sul 6-24. Valorugby ora spalle al muro che deve limitare i danni per sperare di poter provare a ribaltare tutto tra una settimana. E arriva al 72’ la prima meta dei padroni di casa, che sfruttano un vantaggio e sfondano con Tavuyara per il 13-24. Ma allo scadere arriva la quinta meta di Viadana, ancora una volta con Ciofani per il 13-29 finale.