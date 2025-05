Rugby, Test match 2025: iniziano a prendere forma le squadre britanniche

Si avvicina il luglio ovale, dove l’attenzione sarà concentrata dal tour dei British & Irish Lions in Australia. E proprio il tour dei Leoni impone alle nazionali britanniche di rimescolare le carte, con i migliori giocatori impegnati contro i Wallabies, e dunque con la chance per tanti giovani di mettersi in mostra.

Il primo a metter mano al mazzo è stato Steve Boerthwick che ha annunciato i 33 giocatori convocati in vista del tour in Argentina e negli Stati Uniti. Lista che verrà aggiornata, mancando i giocatori di Bath e Northampton Saints, impegnate nelle finali delle coppe europee, mentre ovviamente non ci sono i 13 convocati per i B&I Lions. E tra le scelte ci sono ben 14 esordienti.

INGHILTERRA – convocati

Avanti: Joe Batley (Bristol Bears) Fin Baxter (Harlequins) Richard Capstick (Exeter Chiefs) Arthur Clark (Gloucester Rugby) Ben Curry (Sale Sharks) Theo Dan (Saracens) Alex Dombrandt (Harlequins) Afolabi Fasogbon (Gloucester Rugby) Jamie George (Saracens) Joe Heyes (Leicester Tigers) Emeka Ilione (Leicester Tigers) Nick Isiekwe (Saracens) Jack Kenningham (Harlequins) Gabriel Oghre (Bristol Bears) Asher Opoku-Fordjour (Sale Sharks) Bevan Rodd (Sale Sharks) Tom Willis (Saracens)

Trequarti: Charlie Atkinson (Gloucester Rugby) Seb Atkinson (Gloucester Rugby) Oscar Beard (Harlequins) Joe Carpenter (Sale Sharks) Tobias Elliott (Saracens) Immanuel Feyi-Waboso (Exeter Chiefs) George Ford (Sale Sharks) Rekeiti Ma’asi-White (Sale Sharks) Cadan Murley (Harlequins) Luke Northmore (Harlequins) Raffi Quirke (Sale Sharks) Harry Randall (Bristol Bears) Tom Roebuck (Sale Sharks) Henry Slade (Exeter Chiefs) Freddie Steward (Leicester Tigers) Jack van Poortvliet (Leicester Tigers)

Scelte fatte anche da Matt Sherrat, coach ad interim confermato per i test estivi dal Galles contro il Giappone. Il Galles, in forte crisi, dà due soli giocatori ai British & Irish Lions – Jac Morgan e Tomos Williams – e dunque potrà presentarsi con una rosa potenzialmente esperta, con solo sei esordienti.

GALLES – convocati

Avanti: Keiron Assiratti (Cardiff Rugby – 14 caps) Liam Belcher (Cardiff Rugby – uncapped) Ben Carter (Dragons – 12 caps) Chris Coleman (Dragons – uncapped) Elliot Dee (Dragons – 56 caps) Taulupe Faletau (Cardiff Rugby – 108 caps) Archie Griffin (Bath Rugby – 6 caps) Dewi Lake (Ospreys – 20 caps) Josh Macleod (Scarlets – 2 caps) Alex Mann (Cardiff Rugby – 5 caps) Garyn Phillips (Ospreys – uncapped) Taine Plumtree (Scarlets – 7 caps) James Ratti (Ospreys – 1 cap) Tommy Reffell (Leicester Tigers – 27 caps) Nicky Smith (Leicester Tigers – 54 caps) Gareth Thomas (Ospreys – 40 caps) Freddie Thomas (Gloucester Rugby – 3 caps) Aaron Wainwright (Dragons – 57 caps) Teddy Williams (Cardiff Rugby – 6 caps)

Trequarti: Josh Adams (Cardiff Rugby – 61 caps) Sam Costelow (Scarlets – 18 caps) Dan Edwards (Ospreys – 2 caps) Keelan Giles (Ospreys – uncapped) Kieran Hardy (Ospreys – 23 caps) Reuben Morgan-Williams (Ospreys – uncapped) Blair Murray (Scarlets – 8 caps) Macs Page (Scarlets – uncapped) Joe Roberts (Scarlets – 5 caps) Tom Rogers (Scarlets – 9 caps) Ben Thomas (Cardiff Rugby – 12 caps) Johnny Williams (Scarlets – 7 caps) Rhodri Williams (Dragons – 9 caps) Cameron Winnett (Cardiff Rugby – 9 caps)