Rugby, Serie A Elite: Viadana a un passo dalla finale, Rovigo-Petrarca tutto in 80 minuti

Si disputano questo weekend le semifinali di ritorno del massimo campionato italiano di rugby e si scende in campo con Viadana e Petrarca Padova forti dei successi nei rispettivi match d’andata contro Valorugby Emilia e Rovigo. Ma se per i gialloneri la finale sembra a un passo, molto più equilibrata appare la situazione nel derby veneto.

Il Viadana, infatti, si è imposto in trasferta sul campo del Valorugby Emilia per 13-29, ha conquistato il bonus offensivo senza concederne ai ragazzi di Marcello Violi, e tra le mura amiche appare difficile immaginare un ribaltone. I padroni di casa si sono confermati di un livello superiore lo scorso weekend e dovranno gestire il match per conquistare il diritto a giocare l’atto finale del campionato.

Ben più complessa la situazione nell’altra semifinale che si giocherà a Rovigo domenica. Il Petrarca Padova, formazione campione in carica, si è imposta per 13-8 nel match d’andata, senza conquistare il bonus offensivo e concedendo quello difensivo ai rossoblù. Si è trattato di un match molto equilibrato, ricco di errori da entrambe le parti e che non ha mostrato le reali potenzialità di Petrarca e Rovigo.

Domenica per entrambe le formazioni servirà un cambio di marcia per avere la meglio sugli avversari. Padova che parte col vantaggio del +5 nel punteggio, ma è un gap minimo che non permette ai petrarchini di gestire il match. Rovigo, invece, vorrà sfruttare il fattore campo per ribaltare la situazione e portare a casa vittoria e accesso alla finalissima.