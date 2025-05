Rugby, Sei Nazioni 2026: annunciato il calendario del torneo

L’edizione 2026 del Guinness Sei Nazioni Maschile si aprirà con una sfida di altissimo livello: giovedì 5 febbraio la Francia, campione in carica, ospiterà l’Irlanda in una gara serale che darà ufficialmente il via al Torneo. I Bleus disputeranno tre partite in casa, chiudendo il torneo con il tradizionale “Le Crunch” contro l’Inghilterra, che si preannuncia ancora una volta come uno dei match più attesi del panorama internazionale.

Per l’Italia di Gonzalo Quesada, il debutto sarà sabato 7 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma contro la Scozia, un classico del Torneo e una sfida che negli anni ha sempre regalato emozioni. Sarà la prima delle due gare casalinghe degli Azzurri, che proveranno a partire con il piede giusto davanti al pubblico amico del Foro Italico. Le successive due giornate porteranno gli italiani in trasferta: prima in Irlanda, il 14 febbraio, poi in Francia il 22, dove sarà in palio il Trofeo Garibaldi.

Il ritorno a Roma è fissato per sabato 7 marzo, quando l’Italia ospiterà l’Inghilterra alle 17.40, un incontro che si preannuncia vibrante e che potrebbe risultare decisivo in ottica classifica. A chiudere il cammino azzurro sarà la trasferta in Galles, sabato 14 marzo: una sfida carica di storia, che rievoca le sorprendenti vittorie italiane a Cardiff nel 2022 e nel 2024 nei cosiddetti “Super Saturday”.

Il Sei Nazioni continua a crescere in popolarità e numeri: l’edizione 2025 ha registrato quasi 130 milioni di telespettatori nei sei mercati principali, segnando un incremento del 6,3% rispetto all’anno precedente. L’edizione 2026 punta a superare questi risultati, grazie a un calendario ricco di sfide di altissimo livello e alla crescente competitività del Torneo, che anno dopo anno si conferma come uno degli eventi sportivi più seguiti d’Europa.

SEI NAZIONI 2026

1^ giornata

Giovedì 5 febbraio, 21:10 – Francia v Irlanda

Sabato 7 febbraio, 15:10 – Italia v Scozia

Sabato 7 febbraio, 17:40 – Inghilterra v Galles

2^ giornata

Sabato 14 febbraio, 15:10 – Irlanda v Italia

Sabato 14 febbraio, 17:40 – Scozia v Inghilterra

Domenica 15 febbraio, ore 16:10 – Galles v Francia

3^ giornata

Sabato 21 febbraio, 15:10 – Inghilterra v Irlanda

Sabato 21 febbraio, 17:40 – Galles v Scozia

Domenica 22 febbraio, ore 16:10 – Francia v Italia

4^ giornata

Venerdì 6 marzo, 21.10 – Irlanda v Galles

Sabato 7 marzo, 15.10 – Scozia v Francia

Sabato 7 marzo, 17.40 – Italia v Inghilterra

5^ giornata

Sabato 14 marzo, 15:10 – Irlanda v Scozia

Sabato 14 marzo, 17:40 – Galles v Italia

Sabato 14 marzo: 21:10 – Francia v Inghilterra