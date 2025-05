Rugby, Rovigo campione d’Italia! Ribaltata Viadana nella ripresa

È Rovigo la squadra campione d’Italia 2025 del massimo campionato italiano di rugby. Il Rovigo si è aggiudicato per 27-21 la finale disputata a oggi allo stadio Lanfranchi di Parma, battendo il Viadana. Per Rovigo è il 15° titolo italiano conquistato nella sua storia.

Avvio del match molto equilibrato, con il gioco che si concentra sulla metà del campo di gioco. Il primo affondo è di Viadana al 7’, ma la touche non funziona e occasione persa. Insiste, però, la formazione emiliana, ma tanti errori e falli da entrambe le parti. Al 12’ touche persa sui propri 5 metri da Rovigo, ma Iannelli perde l’ovale in avanti quando stava schiacciando. Al 14’ fallo battuto veloce da Viadana, ma Fourcade non è a 10 metri e cartellino giallo. Ma Viadana sbaglia malamente, palla rubata da Rovigo e in inferiorità contropiede letale e meta di Moscardi per il 7-0 Rovigo.

Viadana nervosa e che sbaglia molto in questo momento del match, ma troppi falli di Rovigo e al 23’ secondo giallo per i rossoblù, con Frangini ammonito e veneti in 13 in campo. Mischia per Viadana, che spinge e Wagenpfeil schiaccia per il 7-7. Insiste Viadana, che vuole sfruttare la superiorità, e al 28’ affondo degli emiliani con Locatelli, poi palla che arriva a Farias per il 14-7 per Viadana. Ora è un monologo emiliano e al 32’ Farias col piede trova Sauze che si invola velocissimo e punteggio che va sul 21-7. Non reagiscono i rossoblù, ma proprio allo scadere conquistano una punizione piazzabile che manda le squadre al riposo sul 21-10.

Avvio molto nervoso, ancora tanti errori e al 43’ cartellino giallo per Morosini per un fallo e Viadana in inferiorità 10 minuti. Non ne approfitta Rovigo, che perde troppi palloni in fase offensiva. Insistono i rossoblù e al 52’ arriva la meta di Andrea Della Sala che va oltre e schiaccia per il 21-17. Ora è Rovigo a spingere, bellissima azione al largo di Diederich e Vaccari, Sauze salva l’azione dopo l’intervento del Tmo. Insiste Rovigo e al 64’ piazzato per i rossoblù e Lertora piazza i tre punti per il 21-20. Ora è Viadana che non riesce a trovare la quadra, Rovigo torna in attacco e al 73’ doppietta di Matteo Moscardi e sorpasso Rovigo sul 27-21. Viadana alza bandiera bianca, con zero punti segnati nella ripresa, perde la seconda finale consecutiva e a fare festa è Rovigo.

VIADANA – ROVIGO 21-27

Viadana: Brisighella; Sauze, Morosini, Jannelli, Ciofani; Farias, Baronio; Ruiz, Wagenpfeil, Locatelli; Marchiori, Boschetti; Oubiña R., Dorronsoro, Oubiña A.

In panchina: Denti, Fiorentini, Mignucci, Loretoni, Casaola, Di Chio, Madero, Bronzini (Ciardullo)

Rovigo: Belloni; Vaccari, Diederich, Moscardi, Lertora; Thomson, Chillon; Paganin, Cosi, Meggiato; Fourcade, Ortis; Pomaro, Frangini, Della Sala

In panchina: Cadorini, Leccioli, Swanepoel, Ferro, Casado Sandri, Mostert, Sironi

Marcatori: 15’ m. Moscardi tr. Thomson, 24’ m. Wagenpfeil tr. Farias, 28’ m. Farias tr. Farias, 32’ m. Sauze tr. Farias, 40’ cp. Thomson, 52’ m. Della Sala tr. Thomson, 64’ cp. Lertora, 73’ m. Moscardi