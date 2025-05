Rugby, Menoncello: “Con Munster è una finale. Fondamentale la disciplina”

Dentro o fuori in 80 minuti. Ricorda il titolo di un film d’azione la realtà che si pone davanti alla Benetton Treviso a una giornata dalla fine della stagione regolare dell’United Rugby Championship. La sfida di venerdì sera in casa del Munster è uno scontro diretto tra due formazioni che puntano ai playoff. Chi vince si qualifica, chi perde deve aggrapparsi ai punti di bonus e ai risultati degli altri campi.

“Venerdì sarà una finale: noi abbiamo il focus sul conquistare il risultato positivo. E’ quello l’obiettivo e servirà riproporre una grande prestazione in attacco e in difesa, come fatto contro Glasgow, rispettando il piano di gioco stabilito e analizzato durante la settimana” ha dichiarato Tommaso Menoncello alla vigilia del match.

“Il nostro approccio alla partita sarà come quello riservato a uno spareggio: è una partita da dentro o fuori, per noi e anche per loro. Sarà fondamentale arrivare carichi e con la grinta giusta” ha continuato il centro della Benetton Treviso e dell’Italrugby, che torna anche sul bel successo ottenuto con Glasgow. “La vittoria contro Glasgow è servita molto al morale della squadra. Venivamo da una settimana difficile dopo la partita in Sudafrica contro gli Stormers. Siamo arrivati carichi e questa vittoria ci è servita sicuramente per iniziare bene la settimana di lavoro”.

Ma cosa serve per vincere a Cork? “Sarà sicuramente una partita difficile. A livello tattico noi ci concentreremo soprattutto sulla disciplina. Perché in trasferta è sempre complicato, ma se saremo disciplinati potremo essere più agevolati, riuscendo a portare la partita verso il nostro lato” ha concluso Menoncello sulla pagina della Benetton.