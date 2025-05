Rugby: il Viadana batte il Valorugby e conquista la finale della Serie A elite

È il Viadana la prima finalista della Serie A elite. I gialloneri hanno confermato la vittoria esterna ottenuta nella semifinale d’andata a Reggio Emilia e si sono imposti per 28-19 contro il Valorugby Emilia anche nel match di ritorno. Ora aspettano il risultato di Rovigo-Petrarca Padova per conoscere l’avversaria per l’atto finale del massimo campionato italiano di rugby.

Parte forte il Valorugby Emilia, conscio di dover rimontare il netto svantaggio dopo il match d’andata. Soffre in difesa Viadana, molto fallosa nei primi minuti, ma padroni di casa che si salvano a un passo dalla linea di meta. Un 50/22 manda Viadana sui 5 metri e sulla seguente maul Quattrini schiaccia per il 7-0 iniziale. Prova a reagire Valorugby, che torna in attacco, ma ancora una volta non concretizza, con i padroni di casa che sfruttano anche il vento a favore per ricacciare indietro gli ospiti. Ed è Viadana a tornare a spingere verso la fine del primo quarto di gioco e proprio al 20’ arriva la meta di Locatelli che schiaccia sul palo per il 14-0.

Tanto nervosismo in campo, un accenno di rissa dopo la marcatura, ma nulla di clamoroso. Troppa la superiorità dei padroni di casa, che tornano ad attaccare e al 27’ è Jannelli a schiacciare per il 21-0. E match che si chiude ufficialmente al 37’, quando va in meta Ciofani per il 28-0. Quattro mete, bonus offensivo conquistato e con il 5-0 dell’andata Viadana è in finale con 43 minuti d’anticipo. Ultimo affondo per Valorugby che a tempo scaduto segna con Diaz per il 28-5.

Secondo tempo, dunque, utile solo per le statistiche. E statistiche che dopo un paio di minuti della ripresa contano la meta di Leituala che accorcia il punteggio sul 28-12, un paio di cartellini gialli a Viadana, un brutto infortunio alla spalla per Pierre Bruno, un’altra meta tra i pali di Valorugby per il 28-19 e tre cartellini gialli anche a Valorugby prima del fischio finale.