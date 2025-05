Rugby, il Petrarca batte di misura Rovigo nell’andata della semifinale di Serie A Elite

Si è appena conclusa la gara d’andata della seconda semifinale del massimo campionato italiano di rugby e al “Plebiscito” di Padova sono scese in campo il Petrarca Padova e il Rovigo. Un derby d’Italia tra le due formazioni che hanno chiuso rispettivamente al terzo e al secondo posto la stagione regolare e le due formazioni che si sono alternate negli ultimi 4 anni a indossare lo scudetto, con il Petrarca campione in carica. Ecco come è andata.

Avvio con un lungo ping pong aereo in questa attesa semifinale, ma il primo affondo è dei padroni di casa, che si rendono pericolosi, obbligano Rovigo al fallo e al 6’ è Lyle dalla piazzola a segnare i primi tre punti del match. Prova a reagire la squadra rossoblù, che si porta nella metà campo padovana, ma non sfonda e al 10’ l’arbitro va dal Tmo per un possibile fallo su Tebaldi, con un giallo a Paganin per placcaggio pericoloso. Nonostante l’inferiorità è il Rovigo a rendersi pericoloso, arrivare vicino all’area di meta, ma non concretizza e nulla da fare.

Insiste la squadra ospite, ancora una volta a un passo dalla linea di meta, conquista una punizione e dalla piazzola Thomson pareggia. Non si spezza l’equilibrio, con le due squadre molto attente a non concedere troppo agli avversari. Al 28’ è il Petrarca a presentarsi davanti all’area di meta e partendo da una mischia palla che arriva al largo a Scagnolari per la meta dell’8-3. Spreca troppo il Rovigo in questo primo tempo e così Padova va al riposo sul +5.

Come nel primo tempo, anche a inizio ripresa si fatica ad avere una mischia chiusa funzionale. E la prima fiammata arriva al 48’, quando l’attacco rodigino con un calcetto sorprende la difesa del Petrarca Padova, palla che arriva a Elettri che schiaccia per l’8-8. Deve reagire il Petrarca, che si porta in attacco, subisce un fallo e sulla seguente azione sfonda con Cugini per il 13-8.

Chance al 63’ per Rovigo, che conquista una punizione, ma il calcio è troppo lungo, va direttamente in touche e Petrarca che si salva e risale il campo. Ma un’ostruzione nega l’occasione per i padroni di casa. Ma è il Petrarca a giocare meglio in quest’ultima parte del match, alla caccia di altri punti per ampliare il vantaggio in ottica dei 160 minuti. Non arrivano, però, marcature e torna a spingere Rovigo, ma questa volta l’ostruzione è dei rossoblù. Ultima chance per il Petrarca Padova, che vuole togliere il bonus difensivo ai rossoblù, ma non arrivano punti e finisce così.