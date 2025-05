Rugby, i convocati dell’Italia per il Tour Estivo: prima chiamata per Pablo Dimcheff

Gonzalo Quesada, CT della Nazionale Italiana di rugby, ha ufficializzato i convocati per il raduno in preparazione al Tour Estivo. L’appuntamento è per sabato 14 giugno a L’Aquila, dove 33 azzurri si ritroveranno per iniziare la marcia di avvicinamento che porterà all’incrocio con la Namibia e al doppio confronto con il Sudafrica, in calendario tra giugno e luglio nell’emisfero australe.

Prima chiamata per Pablo Dimcheff, tallonatore in forza al Colomiers e nonni materni di origine calabrese. Saranno sette gli atleti esordienti in rosa, da annotare il rientro di David Odiase che aveva fatto parte del gruppo nel precedente tour estivo. Giovanni Montemauri. Canali, Di Bartolomeo e Hasa hanno preso parte ai raduni della Nazionale in preparazione al Sei Nazioni 2025, mentre Mirko Belloni era stato invitato ai raduni in avvicinamento al Sei Nazioni.

Gonzalo Quesada ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “La gestione degli atleti di un lato – e la volontà di dare opportunità a qualche giovane giocatore – sono i due aspetti fondamentali di cui abbiamo tenuto conto, insieme allo staff tecnico, nella scelta della rosa per il prossimo Tour Estivo. Ci sono dei giocatori che hanno avuto un minutaggio molto alto nelle ultime due stagioni: abbiamo tenuto conto del loro recupero e come gestire al meglio il gruppo“.

Il CT ha poi proseguito: “Questa è una opportunità importante anche per alcuni atleti per competere a questo livello, oltre che una ricompensa per l’impegno mostrato durante la stagione con le loro prestazioni. Lo staff nel prossimo tour avrà modo di lavorare con un gruppo formato da un mix di atleti giovani ed esperti. La prossima stagione sarà molto importante, l’ultima prima del Mondiale: puntiamo ad avere una idea di massima su chi poter coinvolgere verso la Rugby World Cup 2027 e provare a aggrandire la profondità della rosa che abbiamo a disposizione“.

CONVOCATI ITALIA RUGBY TOUR ESTIVO

Piloni

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 52 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma, esordiente)

Marco RICCIONI (Saracens, 33 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 14 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 24 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, esordiente)

Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, esordiente)

Giacomo NICOTERA (Stade Français, 33 caps)

Seconde Linee

Matteo CANALI (Zebre Parma, esordiente)

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 52 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 6 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 9 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 28 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 4 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 63 caps)

David ODIASE (Oyonnax, esordiente)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 14 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 32 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 18 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 16 caps)

Stephen VARNEY (Vannes, 32 caps)

Mediani di Apertura

Giacomo DA RE (Zebre Parma, 2 caps)

Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente)

Centri

Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia, 1 cap)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 14 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 28 caps)

Federico MORI (Bayonne, 17 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 17 caps)

Ali/Estremi

Mirko BELLONI (FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, esordiente)

Simone GESI (Zebre Parma, 3 caps)

Monty IOANE (Lione, 39 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 6 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 14 caps)