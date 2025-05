Rugby femminile, Villorba campione d’Italia! Battuto il Valsugana

Si è appena conclusa la finalissima della Serie A Elite femminile di rugby e allo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto sono scese in campo il Villorba e il Valsugana. Ormai un classico per il rugby femminile, con le due squadre che si sono contese lo scudetto anche nel 2019, 2022, 2023 e 2024. Ecco come è andata.

Parte subito in attacco il Villorba, che mette in difficoltà il Valsugana, obbliga al fallo dopo tre minuti di gioco e dalla piazzola è D’Incà a sbloccare il match sul 3-0. Continua a insistere il Villorba e al 9’ palla che arriva a Magatti, con la lombarda che rompe un paio di placcaggi, poi libera Muzzo per il 8-0. Fatica tanto il Valsu a costruire gioco palla in mano e gialloblù che dunque gestiscono il match e spingono in attacco. Servono 15 minuti alle Valsugirls per portarsi in zona d’attacco e al 17’ arriva la meta di Vitadello per l’8-5.

Ora è il Villorba a sprecare molto palla in mano e il Valsugana a dominare il possesso e il territorio. Un fallo in attacco di Sillari, però, salva il Villorba che può risalire il campo. Nonostante i problemi in touche le gialloblù risalgono il campo, sfruttando l’indisciplina del Valsugana e al 37’ è nuovamente Maria Magatti a trovare il break vincente, palla questa volta a D’Incà che va oltre per il 15-5 con cui si va al riposo.

Nella ripresa parte subito forte il Valsugana, ma la difesa del Villorba tiene alte le avversarie e nulla di fatto. Tanti errori da entrambe le parti in touche, ma è la squadra gialloblù a risalire lentamente il campo, anche se resiste il grande equilibrio in questo secondo tempo. Partita, però, che si gioca quasi totalmente nella metà campo del Valsu, che fatica a risalire il campo e ora di gioco che scocca senza punti nella ripresa.

Al 71’ prova una fiammata il Valsugana, ma la bella azione si scontra contro la difesa del Villorba, che ruba palla e ricaccia indietro le avversarie. Ora gestisce il Villorba, guidata da un’ottima Sara Barattin, dalle azioni pericolose di Maria Magatti e dalla creatività di Muzzo e D’Incà che hanno fermato le iniziative del Valsugana. E il finale vede proprio il Villorba chiudere in attacco, sfiorare la terza meta, ma basta questo per imporsi 15-5 e festeggiare lo scudetto.