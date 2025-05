Rugby, Bordeaux vince la Champions Cup! Battuto Northampton

Il Bordeuax ha conquistato la sua prima Champions Cup, superando i Northampton Saints 28-20 in una finale molto emozionante e combattuta, disputata al Principality Stadium di Cardiff. Il match, caratterizzato da un ritmo frenetico e da continui capovolgimenti di fronte, ha visto i francesi imporsi grazie a una maggiore concretezza e a una superiorità nella fasi decisive del match. Nonostante l’ottima partenza degli inglesi, Bordeaux ha saputo reagire prontamente, mantenendo il controllo nella seconda metà della partita.

Il primo tempo si è aperto con una meta immediata di Alex Coles per Northampton, seguita dalla risposta di Damian Penaud per Bordeaux. Tuttavia, gli inglesi hanno subito due perdite significative, con James Ramm e George Furbank che sono stati costretti a lasciare il campo per infortunio. Nonostante ciò, Coles ha segnato una seconda meta, mantenendo il punteggio in equilibrio sul 20-20 alla fine del primo tempo.

Nella ripresa, Bordeaux ha preso il sopravvento, segnando la meta decisiva con Cyril Cazeaux, meta nata da un’azione contestata dagli inglesi per un possibile passaggio in avanti non rilevato. Northampton ha faticato a mantenere il ritmo, anche a causa di due cartellini gialli che hanno lasciato la squadra in inferiorità numerica per 18 minuti. Nonostante l’impegno e la determinazione, gli inglesi non sono riusciti a recuperare lo svantaggio.

Il successo di Bordeaux rappresenta un traguardo storico per il club, fondato nel 2006, e conferma la supremazia delle squadre francesi nella competizione, con cinque vittorie consecutive. Il match, che come detto è stato molto intenso per 80 minuti, si è concluso con tensioni tra i giocatori, in particolare un alterco che ha coinvolto il flanker inglese Henry Pollock, episodio che sarà oggetto di ulteriori indagini.