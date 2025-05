Rugby, Bath conquista la Challenge Cup! Sconfitto Lione

Il Bath ha conquistato la Challenge Cup 2025 con una netta vittoria per 37-12 sul Lione, al Principality Stadium di Cardiff. Questo successo segna il ritorno del club inglese al vertice europeo dopo 17 anni, l’ultima affermazione risaliva al 2008 nella stessa competizione. Nonostante un inizio promettente del Lione, che ha segnato nei primi minuti, il Bath ha rapidamente preso il controllo del match, dimostrando una superiorità fisica e tattica che ha lasciato poco spazio agli avversari.

Il primo tempo ha visto momenti di difficoltà per il Bath, ridotto temporaneamente a 13 uomini a causa di due cartellini gialli. Tuttavia, la squadra ha mostrato una notevole resilienza, mantenendo la difesa compatta e impedendo al Lione di capitalizzare la superiorità numerica. Le mete di Tom Dunn e Max Ojomoh, unite alla precisione al piede di Finn Russell, hanno permesso al Bath di chiudere la prima frazione in vantaggio per 17-5.

Nella ripresa, il Bath ha consolidato il proprio dominio con ulteriori mete di Beno Obano e Ben Spencer quest’ultimo nominato man of the match per la sua prestazione eccezionale. La squadra ha gestito il gioco con maturità, controllando il ritmo e sfruttando ogni opportunità per incrementare il punteggio. Il Lione, nonostante gli sforzi, non è riuscito a contrastare l’efficacia degli inglesi.

Questo trionfo rappresenta un punto di svolta per il Bath, che ora punta a completare una storica tripletta stagionale, avendo già conquistato la Premiership Cup e con una semifinale di Premiership all’orizzonte. La vittoria in Challenge Cup non solo interrompe un lungo digiuno di successi, ma riafferma il Bath come una delle forze principali del rugby europeo.