Rugby, Andrea Masi confermato nello staff tecnico del Tolone

Il Tolone ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Andrea Masi, che continuerà a ricoprire il ruolo di allenatore dei trequarti fino a giugno 2027. Giunto a Tolone nell’estate del 2023, Masi ha portato una visione offensiva moderna e dinamica, contribuendo significativamente al successo della squadra, attualmente terza nel Top 14 e già qualificata per le fasi finali del campionato.

Nato a L’Aquila nel 1981, Andrea Masi ha avuto una brillante carriera da giocatore, esordendo in nazionale a 18 anni e collezionando 95 presenze con l’Italia. Ha partecipato a quattro Coppe del Mondo e ha vinto il premio di miglior giocatore del Sei Nazioni nel 2011. Dopo il ritiro nel 2016 a causa di un infortunio, ha intrapreso la carriera da allenatore, iniziando con l’accademia giovanile dei Wasps, per poi diventare assistente allenatore alla Benetton Treviso nel 2021.

La filosofia di Masi come allenatore si basa su un rugby offensivo, veloce e creativo, mirato a fornire ai trequarti una vasta gamma di soluzioni per adattarsi alle diverse difese avversarie. Il direttore sportivo del Tolone, Laurent Emmanuelli, ha elogiato Masi definendolo un tecnico rigoroso, appassionato e creativo, sottolineando come la sua visione offensiva e strutturata sia perfettamente in linea con gli obiettivi a medio e lungo termine del club.

Con questo rinnovo, il Tolone conferma la volontà di costruire un progetto sportivo duraturo, basato su un rugby ambizioso e spettacolare. La continuità garantita dalla presenza di Masi nello staff tecnico rappresenta un elemento chiave per consolidare i recenti successi e puntare a nuovi traguardi nel panorama del rugby francese e internazionale.