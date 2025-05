Roland Garros, l’Ital-tennis tenta il colpo: piazzare tre rappresentanti negli ottavi di finale

Sesta giornata di incontri che ha inizio nel Roland Garros 2025. Day-6 dedicato agli incontri validi per il terzo turno della parte bassa del tabellone maschile e della parte alta del tabellone femminile. In casa Italia si ha nel mirino qualcosa di significativo, ovvero provare a piazzare tre rappresentanti agli ottavi di finale. Oggi, saranno impegnati Lorenzo Musetti, Matteo Gigante e Jasmine Paolini.

Sarà il toscano il primo a scendere in campo. Sul Suzanne-Lenglen, la testa di serie n.8 affronterà l’argentino Mariano Navone. Una partita in cui Lorenzo è favorito, ma da non sottovalutare per le qualità sul rosso del sudamericano. Sulla terra di Parigi c’è un precedente illustro, ovvero il torneo olimpico dell’anno scorso, quando Musetti si impose per 7-6 (2) 6-3. A livello Challenger c’è stato anche il risultato della finale di Cagliari dell’anno scorso, vinta da Navone.

Parlando di Gigante, il giovane tennista romano dovrà ritrovare tutte le energie possibili dopo aver eliminato a sorpresa il n.20 del seeding, Stefanos Tsitsipas. Sul cammino di Matteo c’è l’americano Ben Shelton, che non ha nella terra rossa la sua superficie preferita, ma è giocatore comunque da temere per le sue qualità di colpitore. Entrambi mancini, dovranno un po’ rivedere i loro schemi.

A chiudere il cerchio, la sfida tra Paolini e l’ucraina Yuliia Starodubtseva (n.81 del ranking). Sulla carta, una rivale alla portata di Jasmine, ma molto dipenderà da quanto Jasmine saprà minimizzare gli errori, tenendo botta anche alla potenza della sua avversaria. Far valere il peso del proprio dritto sarà fondamentale per la tennista nostrana.