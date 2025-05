Roland Garros, Galan sfiderà Musetti al 2° turno. Paul avanza e Machac si ritira

Si conclude la giornata a Parigi e in casa Italia sono arrivate le vittorie di Lorenzo Musetti e di Matteo Gigante, mentre Luca Nardi si è dovuto inchinare all’ungherese Fabian Maroszan. Il magiaro affronterà nel secondo turno il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Giulio Zeppieri. Ko al quinto parziale per Lorenzo Sonego contro l’americano Ben Shelton.

Gigante, alla prima vittoria in un match singolo di uno Slam, si troverà come avversario il vincente del confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, mentre Musetti affronterà il lucky loser, Daniel Elahi Galan. Il colombiano (n.118 del mondo) l’ha spuntata contro il francese Valentino Royer (n.120 del mondo) in cinque set. Una partita durata 4 ore e 30 e conclusa sullo score di 7-6 (6) 6-3 3-6 6-7 (5) 7-5 per il sudamericano. Quattro set sono serviti invece all’americano Tommy Paul per piegare un altro lucky loser, ovvero il danese Elmer Moller (n.108 ATP): 6-7 (5) 6-2 6-3 6-1 per il n.12 del seeding. Sul cammino del californiano ci sarà l’ungherese Marton Fucsovics (n.134 del mondo), a segno contro l’australiano Tristan Schoolkate (n.127 del ranking) per 6-4 6-2 6-2.

In casa USA da segnalare le eliminazioni di Alex Michelsen e di Brandon Nakashima. Il n.32 del seeding è stato eliminato dal qualificato argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello di Francisco, col punteggio di 6-3 6-2 6-4. Il mancino sudamericano sarà il prossimo rivale del serbo Hanad Medjedovic (n.77 ATP), a segno contro il polacco Majchrzak (n.88 del mondo) col punteggio di 6-3 6-3 7-6 (2).

Eliminato anche Nakashima (n.29 del mondo) contro un altro argentino, Mariano Navone (n.98 ATP), col punteggio di 6-7 (2) 4-6 6-1 6-2. Quest’ultimo giocherà nel secondo turno contro l’americano Reilly Opelka (n.95 del mondo), vittorioso contro l’australiano Rinky Hijikata (n.79 del mondo) per 1-6 6-3 7-5 7-6 (3).

Vittoria invece per l’altro americano Frances Tiafoe. Lo statunitense (n.15 del seeding) ha piegato in tre set il russo Roman Safiullin (n.73 ATP) col punteggio di 6-4 7-5 6-4. Altro successo made in USA firmato da Jenson Brooksby (n.165 del mondo), opposto al portoghese Jaime Faria (n.115 del mondo) con lo score di 6-1 3-6 6-3 6-2. Brooksby giocherà contro il vincente della sfida tra Luciano Darderi e l’altro americano Sebastian Korda (n.23 del seeding).

Da segnalare il ritiro del ceco Tomas Machac (n.21 del mondo) contro il francese Quentin Halys (n.50 del ranking). La partita si è conclusa con lo score di 7-6 (4) 4-1. Il transalpino giocherà il prossimo turno contro il vincente tra il serbo Miomir Kecmanovic e l’argentino Sebastian Baez. Sorprendente la vittoria dello statunitense Emilio Nava (n.138 ATP) contro l’olandese Botic van de Zandschulp (n.89 del mondo) sullo score di 6-2 7-5 7-5. Nava giocherà contro il vincente del confronto tra lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il danese Holger Rune (n.10 del seeding). In conclusione, affermazione del portoghese Nuno Borges (n.41 ATP) contro il transalpino Jacquet (n.151 del mondo) con lo score di 3-6 6-7 (4) 6-4 6-3 6-2 e prossima sfida contro il vincente del match Ruud-Ramos.