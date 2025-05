Roland Garros 2025, Zeppieri e Arnaboldi conquistano l’accesso al 2° delle qualificazioni

Giungono buone notizie in casa Italia dai campi di Parigi, dove sono in corso le partite di qualificazioni dell’edizione 2025 del Roland Garros. Lo Slam di Parigi, che inizierà dal 25 maggio coi match del main draw, ha riservato finora ottimi risultati per gli azzurri nelle “quali” e, in campo maschile, si deve prendere atto di un bel due su due. Giulio Zeppieri e Federico Arnaboldi hanno centrato l’accesso al secondo turno del tabellone cadetto.

Il mancino nostrano (n.306 ATP), costretto a fare i conti con tanti problemi fisici, si è imposto col punteggio di 6-4 7-6 (5) in 1 ora e 38 minuti contro il britannico Jan Choinski (n.195 del ranking). Un match ben giocato da Zeppieri, bravo soprattutto col dritto ad aprirsi il campo e a mettere in evidenza le difficoltà negli spostamenti laterali del proprio avversario.

Il tennista nostrano, dunque, se la vedrà nel secondo round contro l’americano Eliot Spizzirri (n.116 del mondo), uscito vittorioso dalla sfida contro il padrone di casa Hugo Grenier (n.176 del ranking) per 7-6 (6) 4-6 7-6 (6). Sarà un incrocio impegnativo per Zeppieri, costretto a tirar fuori il meglio che c’è dal proprio tennis.

Missione compiuta anche per Arnaboldi (n.186 del ranking), a segno contro il cinese di Taipei, Chun Hsin Tseng (n.93 del mondo). Una vittoria significativa per l’azzurro col punteggio di 6-3 3-6 6-3 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Sul suo cammino ci sarà il vincente della sfida tra l’americano Mmoh e il francese Hemery.