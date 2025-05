Roland Garros 2025, tutti gli italiani in campo oggi: orari domenica 25 maggio, tv, programma, streaming

Inizia con gli incontri di primo turno di singolare dei due tabelloni il Roland Garros 2025, secondo Slam stagionale. I tennisti italiani entrano in campo con un contingente di sei unità, quattro uomini e due donne, e la voglia di essere protagonisti fin da subito.

Debutta nel terzo match sul Court Philippe-Chatrier Lorenzo Musetti. Il toscano, testa di serie numero 8, affronta il qualificato tedesco Yannick Hanfmann. Debutta sul campo principale dello storico torneo parigino anche Lorenzo Sonego. Nel match della sessione serale, inizio previsto non prima delle 20:15, il piemontese affronta lo statunitense Ben Shelton. Lo scorso anno ha raggiunto una splendida finale, è reduce dal trionfo agli Internazionali d’Italia e non ha alcuna voglia di fermarsi. Jasmine Paolini, testa di serie numero 4, debutta nel torneo, ultimo match sul Court Suzanne-Lenglen per lei, contro la cinese Yue Yuan.

Gioca sul campo numero 8, nel secondo match di giornata, Lucrezia Stefanini. La giocatrice italiana ha superato le qualificazioni e affronta ora la svizzera Jil Teichmann. A seguire, sullo stesso campo, Luca Nardi affronta l’ostico esame rappresentato dall’ungherese Fabian Marozsan. Nel terzo match sul campo 13 Matteo Gigante affronta, nel faccia a faccia tra giocatori qualificati, il libanese Benjamin Hassan.

CALENDARIO ITALIANI ROLAND GARROS 2025

Court Philippe-Chatrier

3° match dalle 12:00

Musetti (ITA) [8]– Hanfmann (GER) [Q]

4° match-non prima delle 20:15

Shelton [13] –Sonego (ITA)

Court Suzanne-Lenglen

4°match dalle 11:00

Paolini (ITA) [4] – Yue Yuan (CIN)

Court 8

2°match dalle 11:00

Stefanini (ITA) [Q] –Teichmann (SVI)

3°match dalle 11:00

Marozsan (UNG) –Nardi (ITA)

Court 13

3°match dalle 11:00

Hassan(LBN) [Q] – Gigante (ITA) [Q]

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025 OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD (17.45-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-21.00)

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport per i match di Musetti, Paolini e Sonego