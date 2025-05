Quando giocano gli italiani oggi al Roland Garros: orari 31 maggio, tv, streaming

Sarà un sabato ricco per il tennis italiano al Roland Garros 2025. Torna in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che va a caccia di un posto negli ottavi di finale sfidando il ceco Jiri Lehecka. Dopo le prime due partite abbastanza agevoli, per l’altoatesino si alza notevolmente il livello dell’avversario.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11.00)

Una super sfida attende Flavio Cobolli, che sarà opposto ad Alexander Zverev. Il romano cerca l’impresa contro il numero tre del mondo, in quella che sarebbe la sua prima qualificazione agli ottavi di uno Slam in carriera. Cobolli sta benissimo ed è reduce dalla vittoria nell’ATP 500 di Amburgo e anche da due brillanti prestazioni a Parigi, ma chiaramente Zverev è un avversario di rango notevolmente superiore, ma il tedesco non arriva da settimane eccezionali.

Fari puntati anche sui tornei di doppio. In quello femminile tocca a Sara Errani e Jasmine Paolini, che affrontano nel loro secondo turno la coppia composta dalla neozelandese Sun e dalla cinese Yuan, battuta proprio da Jasmine all’esordio in singolare. Tra gli uomini, invece Simone Bolelli ed Andrea Vavassori se la vedranno con l’indiano Balaji e il messicano Reyes-Varela. In campo poi anche Lucia Bronzetti e Mattia Bellucci.

La settima giornata del Roland Garros partirà dalle ore 11:00, salvo dove diversamente indicato. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 2 fino dalle 11.00, dalle 16:45, anche su Eurosport 1, oltre che in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una vasta gamma di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

ITALIANI IN CAMPO OGGI ROLAND GARROS 2025

Sabato 31 maggio

Court Philippe Chatrier

Ore 12:00 Vondrousova (CZE)-Pegula (USA) [3] – 3° turno donne

Zverev (GER) [3]-Cobolli (ITA) – 3° turno uomini

Court Suzanne Lenglen

Ore 11:00 Andreeva [6]-Putintseva (KAZ) [32] – 3° turno donne

Sinner (ITA) [1]-Lehecka (CZE) – 3° turno uomini

Court 7

Ore 11:00 Romboli (BRA)/Smith (AUS)-Cazaux (FRA)/Mayot (FRA) [WC] – 2° turno doppio uomini

Sun (NZL)/Yuan (CHN)-Errani (ITA)/Paolini (ITA) [2] – 2° turno doppio donne

NP Ore 14:00 Balaji (IND)/Reyes-Varela (MEX)-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [4] – 2° turno doppio uomini

Court 6

Ore 11:00 Bronzetti (ITA)/Li (USA)-Chan (TPE)/Olmos (MEX) [9] – 2° turno doppio donne

Court 12

Ore 11:00 Krawczyk (USA)/Skupski (GBR)-Routliffe (NZL)/Venus (NZL) [5] – 2° turno doppio misto

Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1]-Bellucci (ITA)/Marozsan (HUN) – 2° turno doppio uomini

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (dalle 16:45 o a fine Giro d’Italia), Eurosport 2 (dalle 11.00 alle 18.55)

Diretta streaming: Discovery+ (tutti i campi); SkyGo, Now e DAZN (feed di Eurosport 1 e 2)

Diretta Live testuale: OA Sport