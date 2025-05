Roland Garros 2025, tutti gli italiani in campo oggi (30 maggio): orari, programma, tv

Tempo di terzi turni a Parigi. Il Roland Garros comincia a entrare seriamente nel vivo, e c’è ancora parecchio in casa Italia da tenere in considerazione. Il tutto non soltanto parlando di singolare, ma anche guardando oltre, in quota doppio.

La giornata inizia subito, con Lorenzo Musetti che va a sfidare l’argentino Mariano Navone per andare agli ottavi. C’è una questione particolare, perché i due si erano già trovati di fronte a Parigi, ma versione olimpica, a livello di secondo turno un anno fa. Poi ci sarà Jasmine Paolini sul Court Philippe Chatrier, che calca per la seconda volta di fila quest’anno: c’è da disinnescare la lucky loser in ascesa Yuliia Starodubtseva, continuatrice di un’ottima eredità del tennis ucraino. Quasi contemporaneamente, per Matteo Gigante un’altra sfida da novanta, quella con Ben Shelton, che torna in campo dopo quattro (e non due, visto il forfait di Gaston) giorni di riposo. Debutto in misto per Sara Errani e Andrea Vavassori, anche se non proprio dei più semplici.

La sesta giornata del Roland Garros partirà dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 17:45 e su Eurosport 2 per l’intera giornata, oltre che in diretta streaming su Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una vasta gamma di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025: ORDINE DI GIOCO

Venerdì 30 maggio

Court Philippe Chatrier

3° match dalle ore 12:00 Paolini (ITA) [4]-Starodubtseva (UKR) [LL] – 3° turno donne

Court Suzanne Lenglen

Ore 11:00 Musetti (ITA) [8]-Navone (ARG) – 3° turno uomini

Court Simonne Mathieu

3° match dalle ore 11:00 Gigante (ITA) [Q]-Shelton (USA) [13] – 3° turno uomini

Court 12

2° match dalle ore 12:30 Errani (ITA)/Vavassori (ITA) [3]-Chan (TPE)/Nys (MON) – 1° turno doppio misto

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle 17:45, Eurosport 2 dalle 11:00 a fine giornata

Diretta streaming: Discovery+ (tutti i campi); Sky Go e DAZN (feed di Eurosport 1 e 2)

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)