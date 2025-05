Roland Garros 2025, tutti gli italiani in campo oggi (29 maggio): orari, programma, tv

Continua con i match di secondo turno di singolare dei due tabelloni il Roland Garros 2025, secondo torneo Slam stagionale. Il contingente italiano torna in campo con il suo numero uno, un derby che promette scintille e la difficile sfida che attende Elisabetta Cocciaretto.

Nel secondo match sul Court Philippe-Chatrier Yannik Sinner affronta l’idolo di casa, il francese Richard Gasquet. A rendere ancora più interessante la partita il fatto che il tennista transalpino possa concludere la sua carriera contro il numero uno del mondo. L’italiano parte nettamente favorito e ha bisogno di continuare a crescere in vista dell’impegnativo terzo turno contro il vincente di Lehecka-Davidovich Fokina.

Sul campo numero 6 Elisabetta Cocciaretto affronta il difficile incontro di secondo turno contro la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 20. A seguire, in un interessantissimo derby, Flavio Cobolli, vincitore del torneo di Amburgo e reduce dalla netta vittoria su Marin Cilic, affronta Matteo Arnaldi che ha superato il primo turno rimontando due set di svantaggio a Felix-Auger Aliassime. Esordio nel tabellone di doppio maschile per Andrea Vavassori e Simone Bolelli. La coppia italiana inizierà il suo cammino dal confronto con i francesi Pierre Hugues Herbert e Nicolas Mahut.

Di seguito il calendario completo degli italiani della prima giornata del Roland Garros 2025. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su Eurosport 1 e 2 e in diretta streaming su Discovery+ (tutti i campi), SkyGo e DAZN (Eurosport 1 e 2 per entrambi). OA Sport offrirà la Dirette Live testuale del match di Sinner e del derby Cobolli-Arnaldi.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025:ORDINE DI GIOCO

Court Philippe-Chatrier

2° match dalle 12:00

Sinner (ITA) [1] – Gasquet (FRA) [Q]

Court 6

2°match dalle 11:00

Cocciaretto (ITA) –Alexandrova (RUS) [20]

3°match dalle 11:00

Cobolli (ITA) –Arnaldi (ITA)

Court 3

3°match dalle 11:00

Bellucci/Marozsan (ITA/UNG) – Brooksby/Giron (USA)

Court TBA 1

Herbert/Mahut (FRA)–Bolelli/Vavassori (ITA) [4]

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025 OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD (17.45-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-21.00)

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport