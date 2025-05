Roland Garros 2025, tutti gli italiani in campo oggi (28 maggio): orari, programma, tv

Si comincia con i secondi turni al Roland Garros. Il primo mercoledì del torneo parigino vede in scena una delle giornate più ricche, perché non solo ci sono le prosecuzioni delle sfide maschili e femminili di singolare, ma anche l’entrata nel vivo dei turni iniziali dei tabelloni di doppio.

In questo senso c’è già una situazione un po’ particolare per Jasmine Paolini, in campo prima ad aprire il Centrale contro l’australiana Ajla Tomljanovic e poi al fianco di Sara Errani nell’esordio (neanche semplice, va detto) in doppio. Programmazione un po’ particolare, questa, data l’esistenza della possibilità del giorno di mezzo. Sul Court Simonne Mathieu tanta presenza italiana con Lorenzo Musetti che, un anno e un turno dopo, ritrova il colombiano Daniel Elahi Galan (stavolta in versione lucky loser). Poi c’è il compito più difficile, quello di Matteo Gigante, che dovrà trovare l’impresa contro Stefanos Tsitsipas. Resta da capire se il greco sa del periodo davvero buono del suo avversario.

La quarta giornata del Roland Garros partirà dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 17:45 e su Eurosport 2 per l’intera giornata, oltre che in diretta streaming su Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una vasta gamma di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025: ORDINE DI GIOCO

Lunedì 26 maggio

Court Philippe Chatrier

Ore 12:00 Paolini (ITA) [4]-Tomljanovic (AUS) – 2° turno donne

Court Simonne Mathieu

Ore 11:00 Musetti (ITA) [8]-Galan (COL) [LL] – 2° turno uomini

3° match dalle 11:00 Gigante (ITA) [Q]-Tsitsipas (GRE) [20] – 2° turno uomini

Court 2

3° match dalle 11:00 Errani (ITA)/Paolini (ITA) [2]-Azarenka/Routliffe (NZL) – 1° turno doppio donne

Court 3

2° match dalle 11:00 Bronzetti (ITA)/Li (USA)-Belgraver (FRA)/Boisson (FRA) [WC] – 1° turno doppio donne

Court 5

Ore 11:00 Bucsa (ESP)/Moratelli (ITA)-Alexandrova/Stearns (USA) – 1° turno doppio donne

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (17:45-fine), Eurosport 2 (intera giornata)

Diretta streaming: Discovery+ (tutti i campi); Sky Go e DAZN (feed di Eurosport 1 e 2)

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)