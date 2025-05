Roland Garros 2025, tutti gli italiani in campo oggi (27 maggio): orari, tv, ordine delle partite

Oggi, martedì 27 maggio, nuova giornata di incontri nell’edizione 2025 del Roland Garros. Si concluderà il ciclo di match previsti per il primo turno dello Slam di Parigi e sulla terra rossa transalpina gli italiani in campo non mancheranno per provare a proseguire nel percorso in un torneo così importante.

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-AUGER ALIASSIME (4° MATCH DALLE 11.00)

La sfida più complicata sarà quella di Mattia Bellucci. Il lombardo giocherà l’ultima partita del Suzanne-Lenglen contro il britannico Jack Draper (n.5 del mondo), tra i giocatori più in forma del circuito. Una sfida tra mancini che vede il tennista del Regno Unito nettamente favorito.

Sempre in chiusura dello schedule, ma sul campo-6, Matteo Arnaldi affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime. Un match, anche in questo caso, non semplice per il ligure, contro un avversario che in giornata può essere ingiocabile. A completare il quadro italico ci sono Francesco Passaro e Flavio Cobolli, nel secondo e terzo confronto di scena sul campo-8. Il perugino giocherà contro l’olandese Jesper de Jong, mentre il romano con il croato Marin Cilic. Sarà interessante capire se Cobolli, vincitore del torneo ad Amburgo, sarà riuscito a recuperare fisicamente e mentalmente.

Le partite di oggi dei tennisti italiani impegnati al Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva dal canale Eurosport2 HD. La copertura televisiva per i match in questione sarà dalle 11:00 alle 20:40, mentre in streaming su Discovery+ sarà completa. Streaming che vedrà coinvolte anche le piattaforme SkyGo, NOW e DAZN nella fascia oraria 11:00-20:40. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dei match di Cobolli e di Arnaldi.

ROLAND GARROS 2025 TUTTI GLI ITALIANI IN CAMPO OGGI

Martedì 27 maggio

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Mirra Andreeva — vs Cristina Bucsa ESP

Alexander Zverev GER vs Learner Tien USA

Anca Todoni ROU vs Jessica Pegula USA

Mattia Bellucci ITA vs Jack Draper GBR

Court 6 – Ore: 11:00

Yanina Wickmayer BEL vs Victoria Azarenka —

Ethan Quinn USA vs Grigor Dimitrov BUL

Elsa Jacquemot FRA vs Maria Sakkari GRE

Matteo Arnaldi ITA vs Felix Auger-Aliassime CAN

Court 2 – Ore: 11:00

Mayar Sherif EGY / Anna Blinkova — vs Yue Yuan CHN / Lulu Sun NZL

Constantin Frantzen GER / Alexander Erler AUT vs Diego Hidalgo ECU / Luciano Darderi ITA

Desirae Krawczyk USA / Caroline Dolehide USA vs Anastasia Potapova — / Olga Danilovic SRB

Jackson Withrow USA / Nathaniel Lammons USA vs Austin Krajicek USA / Santiago Gonzalez MEX

Court 8 – Ore: 11:00

Michael Venus NZL / Nikola Mektic CRO vs Matthew Romios AUS / Gregoire Jacq FRA

Jesper de Jong NED vs Francesco Passaro ITA

Marin Cilic CRO vs Flavio Cobolli ITA

Katie Volynets USA vs Joanna Garland TPE

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025 ITALIANI IN CAMPO: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD dalle 11.00 fino alle 20.40

Diretta streaming: Discovery+ (copertura completa), SkyGo, NOW e DAZN (dalle 11.00 fino alle 20.40)

Diretta testuale: OA Sport (match di Arnaldi e di Cobolli)