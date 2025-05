Roland Garros 2025, tutti gli italiani in campo oggi (26 maggio): orari, programma, tv (titolo)

Seconda giornata al Roland Garros 2025 e ci sarà l’atteso esordio di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo sarà impegnato nella fase serale sul Philippe Chatrier, dove affronterà il padrone di casa Arthur Rinderknech, numero 75 della classifica mondiale. Sinner arriva a Parigi con il sogno di conquistare il primo Roland Garros della carriera e dopo aver giocato la finale agli Internazionali d’Italia.

Una finale a Roma persa da Sinner contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è il grande favorito a Parigi e affronterà nel suo esordio Giulio Zeppieri, bravissimo a superare le qualificazioni. Una partita tutta da vivere per il romano, che non ha davvero nulla da perdere. Toccherà anche a Luciano Darderi, che se la vedrà in un match complicato ma alla portata contro l’americano Sebastian Korda, testa di serie numero 23.

Esordio anche per due azzurre nel tabellone femminile. Elisabetta Cocciaretto scenderà in campo contro l’americana Taylor Townsend; mentre Lucia Bronzetti sfiderà la russa Ekaterina Alexandrova.

La seconda giornata del Roland Garros partirà dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e 2 per l’intero arco di svolgimento, oltre che in diretta streaming su Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una vasta gamma di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

ROLAND GARROS 2025: ITALIANI IN CAMPO OGGI

Lunedì 26 maggio

Court Philippe Chatrier

Ore 20:15 Jannik Sinner (ITA) [1]-Arthur Rinderknech (FRA) – 1° turno uomini, sessione serale

Court Suzanne Lenglen

Ore 11:00 Bouzas Maneiro (ESP)-Navarro (USA) [9] – 1° turno donne

Giulio Zeppieri (ITA) [Q]-Carlos Alcaraz (ESP) [2] – 1° turno uomini

Court 7

Non prima delle ore 17:00 Taylor Townsend (USA) [LL]-Elisabetta Cocciaretto (ITA) – 1° turno donne

Court 9

Tabilo (CHI)-Cazaux (FRA) [WC] – 1° turno uomini

Tomljanovic (AUS)-Joint (AUS) – 1° turno donne

Shapovalov (CAN) [27]-Martinez (ESP) – 1° turno uomini

Lucia Bronzetti (ITA)-Ekaterina Alexandrova [20] – 1° turno donne

Court 13

Ore 11:00 Luciano Darderi (ITA)-Sebastian Korda (USA) [23] – 1° turno uomini

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e 2 (intera giornata)

Diretta streaming: Discovery+ (tutti i campi); Sky Go e DAZN (feed di Eurosport 1 e 2)

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match degli italiani)