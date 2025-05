Roland Garros 2025, tornano in campo Musetti e Paolini. Gigante cerca l’impresa

Si apre il programma dei match di secondo turno al Roland Garros. Tornano in campo nel torneo di singolare tre azzurri, con Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini che apriranno questa giornata. La tennista toscana, infatti, darà il via alle danze sul Philippe Chatrier, affrontando l’australiana Ajla Tomljanovic. Tolta un po’ la pressione dell’esordio, con una vittoria più sofferta del previsto contro la cinese Yue Yuan, la regina degli Internazionali d’Italia non dovrebbe avere troppi problemi quest’oggi, ma soprattutto sarà importante vedere un miglioramento visto che già dal terzo turno le difficoltà si alzano notevolmente.

Lorenzo Musetti, invece, scenderà in campo per primo sul Simonne Mathieu e lo farà contro il colombiano Daniel Elahi Galan. Il toscano ha impressionato all’esordio, spazzando via abbastanza agevolmente il tedesco Hanfamann. La condizione fisica e mentale di Musetti è davvero ottima e anche quest’oggi non pare possano esserci rischi contro il numero 122 del mondo, che ha già fatto molto superando le qualificazioni e il primo turno.

Il Simonne Mathieu sarà il campo principale per i colori azzurri, visto che a chiudere il programma sarà Matteo Gigante. Il romano non ha nulla da perdere nella sfida con il greco Stefanos Tsitsipas e sicuramente ci arriva nelle migliori condizioni possibili. Gigante ha sfruttato al meglio un sorteggio benevole, pescando il libanese Benjamin Hassan e centrando così la prima vittoria in uno Slam della carriera. Adesso ovviamente il livello dell’avversario cambia drasticamente, ma Matteo deve scendere in campo contro Tsitsipas senza paura e con assolutamente l’idea di poter realizzare l’impresa.

Uscendo dal panorama italiana, torna in campo anche Carlos Alcaraz e per lo spagnolo c’è già un bel test, visto che affronta l’insidioso ungherese Fabian Marozsan, che ha già sorpreso una volta il numero due del mondo agli Internazionali d’Italia nel 2023. Una partita che è sicuramente un primissimo esame per il campione in carica, che ha esordito in maniera molto convincente contro Giulio Zeppieri. Curiosità vuole che anche lo stesso Marozsan ha eliminato un tennista italiano, visto che ha battuto sempre in tre set Luca Nardi.

Nello stesso quarto di Alcaraz è presente Casper Ruud ed il norvegese se la vedrà quest’oggi con il portoghese Nuno Borges. In serata, invece, Holger Rune affronterà l’americano Emilio Nava, con il danese che potrebbe essere l’avversario di Lorenzo Musetti negli ottavi di finale. Sfide da non sottovalutare per alcune teste di serie, come Karan Khachanov e Tommy Paul, che affrontano rispettivamente l’austriaco Sebastian Ofner e l’ungherese Marton Fucsovics.

In campo femminile l’attesa è tutta per il match tra Iga Swiatek ed Emma Raducanu. La polacca è il grande dilemma di questo Roland Garros dopo le ultime settimane complicate. Il primo obiettivo della campionessa in carica è quello di trovare fiducia match dopo match, ma dovrà stare molto attenta contro l’imprevedibile britannica, che può regalare la sorpresa di giornata.

Si vede anche la numero uno del mondo, con Aryna Sabalenka che non dovrebbe avere problemi contro la svizzera Jil Teichmann. Pronostico abbastanza chiuso anche nel match tra la cinese Qinwen Zheng e la colombiana Camilla Osorio, mentre particolare interesse sulla sfida tra la russa Diana Shnaider, numero undici del seeding, e l’ucraina Dayana Yastremska.