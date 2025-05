Roland Garros 2025, Sinner e Djokovic facili al terzo turno. Zverev e Draper lasciano un set, fuori De Minaur e Mensik

Si sono conclusi i match del secondo turno del tabellone maschile al Roland Garros 2025. Buona anche la seconda per Jannik Sinner che ha superato agevolmente il francese Richard Gasquet nel giorno dell’addio al tennis del transalpino. Tutto facile per il numero uno del mondo, che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-0 6-4 in due ore di gioco. Adesso ci sarà un terzo turno insidioso per l’altoatesino, che dovrà vedersela con il ceco Jiri Lehecka, che ha sconfitto in quattro set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 6-3 3-6 6-1 6-2.

Il derby azzurro ha premiato Flavio Cobolli, che ha sconfitto Matteo Arnaldi in quattro set per 6-3 6-3 6-7 6-1, centrando la qualificazione per la prima volta al terzo turno al Roland Garros. Adesso il romano affronterà Alexander Zverev, che ha superato anche lui in quattro set l’olandese Jesper De Jong per 3-6 6-16-2 6-2.

Ottima la prova anche di Novak Djokovic, che vince e convince contro il francese Corentin Moutet, sconfitto con il punteggio di 6-3 6-2 7-6 con un po’ di sofferenza solamente nell’ultimo set. Adesso il serbo affronterà l’austriaco Filip Misolic, che ha resistito alla rimonta di Denis Shapovalov, riuscendo a vincere al quinto con il punteggio di 7-6 7-6 4-6 4-6 6-3 dopo quattro ore e diciotto minuti di gioco.

Questa è stata anche la giornata delle clamorose rimonte. La prima quella del kazako Alexander Bublik, che ha recuperato due set di svantaggio ad Alex de Minaur, eliminando l’australiano dal torneo dopo una vittoria al quinto set per 2-6 2-6 6-4 6-3 6-2. La seconda è ancora più clamorosa ed è quella del sorprendente portoghese Henrique Rocha, che continua la sua favola al Roland Garros, dopo aver sconfitto il ceco Jakub Mensik per 2-6 1-6 6-4 6-3 6-3.

Una giornata che si è chiusa poi la sera con la bellissima partita tra Jack Draper e Gael Monfils. Alla fine ha vinto il britannico in quattro set, riuscendo a risalire da 2-5 nel quarto parziale ( 6-3 4-6 6-3 7-5). Il numero cinque del mondo è atteso adesso da una super sfida con il brasiliano Joao Fonseca, che ha superato il francese Herbert con il punteggio di 7-6 7-6 6-4

RISULTATI TABELLONE MASCHILE ROLAND GARROS 2025 (29 MAGGIO)

Bublik (Kaz) b. De Minaur (Aus) 2-6 2-6 6-4 6-3 6-2

Lehecka (Cze) b. Davidovich Fokina (Esp) 6-3 3-6 6-1 6-2

Fils (Fra) b. Munar (Esp) 7-6 7-6 2-6 0-6 6-4

Rocha (Por) b. Mensik (Cze) 2-6 1-6 6-4 6-3 6-3

Zverev (Ger) b. De Jong (Ned) 3-6 6-1 6-2 6-2

Griekspoor (Ned) b. Diallo (Can) 7-5 7-6 1-6 6-3

Sinner (Ita) b. Gasquet (Fra) 6-3 6-4 6-0

Rublev (Rus) b. Walton (Aus) 7-6 6-1 7-6

Cobolli (Ita) b. Arnaldi (Ita) 6-3 6-3 6-7 6-1

Fonseca (Bra) b. Herbert (Fra) 7-6 7-6 6-4

Norrie (Gbr) b. Gomez (Arg) 7-6 6-2 6-1

Quinn (Usa) b. Shevchenko (Kaz) 6-4 4-6 6-7 7-6 7-5

Djokovic (Srb) b. Moutet (Fra) 6-3 6-2 7-6

Misolic (Aut) b. Shapovalov (Can) 7-6 7-6 4-6 4-6 6-3

Fearnley (Gbr) b. Humbert (Fra) 6-3 4-4 ret.

Draper (Gbr) b. Monfils (Fra) 6-3 4-6 6-3 7-5