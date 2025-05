Roland Garros 2025, Sinner al test Lehecka verso gli ottavi. Cobolli cerca l’impresa con Zverev

Con Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini già agli ottavi di finale, l’Italia prova a piazzare il poker al Roland Garros. Se Jannik Sinner ha ottime probabilità di raggiungere i due connazionali, decisamente più complicato il compito per Flavio Cobolli. L’altoatesino ed il romano scenderanno in campo praticamente in contemporanea quest’oggi e lo faranno rispettivamente contro Jiri Lehecka ed Alexander Zverev.

Dopo le prime sfide abbastanza abbordabili contro i francesi Rinderknech e Gasquet, si alza decisamente il livello dell’avversario per Jannik Sinner, con Lehecka che rappresenta decisamente un bel test per il numero uno del mondo. Il ceco ha raggiunto per la prima volta in carriera il terzo turno al Roland Garros e sta vivendo un buon momento dopo i quarti ad Amburgo, arrivati comunque dopo una stagione sul rosso deludente. Sinner può fare molto male sul lato del dritto, ma soprattutto questa partita può mettere ancora di più nel torneo l’altoatesino, sapendo poi di trovare già negli ottavi Andrey Rublev, che ha sfruttato il ritiro del francese Arthur Fils.

Serve l’impresa a Flavio Cobolli, che mai si è spinto agli ottavi di finale di uno Slam. La partita con Zverev è una di quelle che può anche far girare una carriera e sicuramente il romano ci arriva nelle migliori condizioni possibili e con tantissima fiducia dopo il trionfo di Amburgo e le due ottime prestazioni a Parigi contro Cilic ed Arnaldi. Dall’altra parte c’è uno Zverev finora convincenti, ma mai pienamente, comunque reduce da settimane complicate e con tanti passaggi a vuoto. Il numero tre del mondo, però, sembra più concentrato a Parigi, e in un match tre su cinque resta ampiamente favorito.

Il match di maggior cartello è quello tra Jack Draper e Joao Fonseca. Un esame per entrambi decisamente importante, visto che da una parte c’è il britannico che cerca conferme ulteriori in una stagione eccezionale finora e dall’altra c’è il talento cristallino pronto definitivamente a sbocciare e che tutto il mondo tennis attende con impazienza.

Appuntamento alla sera, invece, con Novak Djokovic che non dovrebbe avere troppi problemi con il sorprendente austriaco Filip Misolic. Una grande occasione per Alexander Bublik quella contro il portoghese Henrique Rocha, per l’olandese Tallon Griekspoor contro l’americano Ethan Quinn e per chi vincerà il derby britannico tra Cameron Norrie e Jacob Fearnley.

Passando al tabellone femminile doppia sfida Stati Uniti-Cechia, con i match Pegula-Vondrousova e Gauff-Bouzkova. Sfida insidiosa per la russa Mirra Andreeva con la kazaka Yulia Putintseva, mentre Madison Keys sarà attesa dal derby a stelle e strisce con la connazionale Sofia Kenin.