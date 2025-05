Roland Garros 2025, Simone Vagnozzi: “Sinner si è liberato di un peso, terzo turno ostico con Lehecka”

Simone Vagnozzi, allenatore di Jannik Sinner, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del terzo turno del Roland Garros 2025 di tennis in cui il numero 1 del mondo affronterà domani il ceco Jiri Lehecka, fornendo un’analisi del cammino compiuto fino ad ora dall’azzurro.

Un bilancio complessivo dal rientro in campo a Roma: “Sicuramente siamo contenti per come siamo ripartiti dopo questi tre mesi, abbiamo giocato così tante partite, era l’obiettivo e gli ultimi giorni sono stati un po’ complicati, con un po’ di raffreddore, un po’ di acciacchi, però siamo contenti, siamo riusciti ad andare avanti senza sprecare troppe energie. Già oggi stava meglio, quindi c’è tutta la speranza che da domani possa alzare di nuovo il livello“.

La sfida dei sedicesimi contro il ceco Jiri Lehecka: “Sicuramente come terzo turno è un match ostico, è uno che colpisce forte da tutti e due i lati. Serve molto bene e quindi domani sarà importante magari riuscire a non dargli troppo ritmo, a non giocare troppo in linea. Ci ha già giocato su cemento, quindi è un po’ diverso, però c’è da andare in campo, alzare il livello rispetto alle ultime due partite, e io penso che Lehecka giochi bene quando attacca, quando si difende fa un po’ di fatica, però naturalmente non ci sono tanti segreti. Sinner deve fare il suo gioco, deve cercare di muoverlo, deve cercare di non dargli l’opportunità di fargli male“.

Il lavoro fatto durante la sospensione: “Io penso che i vantaggi si possano vedere più nel lungo termine, non nel breve, penso che quei tre mesi magari lo abbiano fatto un po’ staccare, magari arriverà mentalmente un po’ più fresco a fine stagione e quant’altro. Nel breve periodo penso che tanti vantaggi non ce ne siano stati, sicuramente abbiamo potuto lavorare un po’ sul servizio, su alcune variazioni su cui continuiamo di solito a lavorare durante i tornei, ma avendo un po’ più di tempo ci siamo riusciti a concentrare. Sicuramente fisicamente ha potuto lavorare un po’ più sul fondo, però sapete bene che poi anche la partita conta tanto a livello di fisico, e quindi quello fa parte anche dell’allenamento“.

Sinner è apparso più sorridente rispetto al passato: “Naturalmente lui ha giocato l’anno scorso e fino a poco tempo fa con un peso sulle spalle importantissimo, quindi penso che si sia liberato sicuramente, ma lui è sempre stato uno molto solare, molto sorridente. Naturalmente è molto serio quando lavora, quindi fa il suo lavoro al meglio che può, ma è sempre stato un tipo, un ragazzo così, quindi penso solo che si sia liberato di un peso e che possa esprimersi ancora più liberamente“.

La mentalità di Sinner durante la sospensione: “Io penso che i primi giorni che siamo rientrati in campo è entrato subito con una mentalità incredibile dal primo giorno, e non era scontato, perché poi l’obiettivo era lontano, tra tre mesi, e quindi quello sicuramente non è che mi ha sorpreso, perché ormai lo conosco, però diciamo che poi determinati tipi di risultati avvengono anche perché lui fa le cose in una certa maniera“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini