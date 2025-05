Roland Garros 2025, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori conquistano gli ottavi in doppio!

Nel secondo turno del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2025 di tennis prosegue con un successo il cammino di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, freschi del titolo vinto ad Amburgo, accreditati della quarta testa di serie sulla terra battuta outdoor di Parigi, che eliminano la coppia composta dall’indiano N. Sriram Balaji e dal messicano Miguel Angel Reyes-Varela, sconfitti con lo score di 6-3 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco. Negli ottavi di finale del secondo torneo stagionale del Grand Slam l’incrocio sarà con gli australiani Matthew Ebden e John Peers, coppia numero 15 del seeding.

Nel primo set gli azzurri si portano sul 15-40 in risposta nel secondo game, ma sciupano le due palle break consecutive. Lo strappo in favore della coppia italiana arriva, però, inesorabile nel quarto game, quando Bolelli e Vavassori trascinano gli avversari ai vantaggi ed alla terza occasione concretizzano l’allungo che vale il 3-1. La coppia numero 4 del seeding manca un set point in risposta sul 30-40 nell’ottavo game, ma nel nono gioco gli azzurri tengono la battuta a quindici e chiudono i conti sul 6-3 in 42 minuti.

Nella seconda frazione i servizi dominano per i primi sei giochi, poi nel settimo game arriva l’allungo degli italiani che si rivelerà decisivo: Bolelli e Vavassori si portano sul 15-40 in risposta, si fanno riagganciare, ma ai vantaggi si procurano un terzo break point, che questa volta viene convertito, per il 4-3. Bolelli e Vavassori non concedono neppure un quindici agli avversari nei due seguenti turni al servizio, e così il pass per gli ottavi viene staccato grazie al 6-4 in 43 minuti.

Le statistiche premiano la coppia italiana, che non concede palle break agli avversari, pur convertendone solo due delle nove avute a disposizione: Bolelli e Vavassori vincono 68 punti contro i 48 dei rivali, mettendo a segno più vincenti, 28-18, e concedendo meno gratuiti, 8-18. Gli azzurri chiudono con ottime percentuali al servizio: 87% di punti vinti sulla prima ed 82% sulla seconda.