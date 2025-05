Roland Garros 2025, si alza il sipario sullo Slam francese. Tocca subito a Musetti e Paolini

Si alza il sipario sul Roland Garros 2025. Lo Slam parigino prende il via quest’oggi e sarà subito una giornata molto importante per il tennis italiano, visto che saranno ben sei gli azzurri che scenderanno in campo. C’è grande attesa soprattutto per l’esordio di Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini, ma attenzione anche ai match di Lorenzo Sonego, Luca Nardi, Matteo Gigante e Lucrezia Stefanini.

Musetti comincerà lo Slam parigino sul Campo Centrale, affrontando al primo turno il tedesco Yannick Hanfmann. Sicuramente un bel riconoscimento per il tennista toscano da parte degli organizzatori, con il numero otto del mondo che si presenta a Parigi con ambizioni decisamente importanti e con l’obiettivo concreto di poter raggiungere le semifinali, dove potrebbe esserci la rivincita di Roma contro Carlos Alcaraz.

Jasmine Paolini torna a Parigi dopo la finale della passata stagione, ma per ripetere quel cammino servirà un’impresa, visto che la toscana, nonostante sia testa di serie numero quattro, è finita in uno spicchio di tabellone terribile. L’esordio sarà sul Suzanne Lenglen (ultimo match) contro la cinese Yue Yuan, numero 62 della classifica mondiale.

Un azzurro anche nel programma serale del Centrale, visto che toccherà a Lorenzo Sonego. Il piemontese avrà un primo turno molto stimolante contro l’americano Ben Shelton, testa di serie numero tredici. La speranza è quella che Sonego metta da parte le ultime brutte sconfitte e possa esaltarsi in questo tipo di contesto.

Sfida molto interessante quella tra Luca Nardi e l’ungherese Fabian Marozsan, con il vincente che potrebbe trovarsi Carlos Alcaraz (esordio domani con Giulio Zeppieri) al secondo turno. Matteo Gigante ha sicuramente una bella occasione di vincere la sua prima partita Slam della carriera, visto che affronta il libanese Benjamin Hassan. In campo femminile, invece, Lucrezia Stefanini, bravissima a superare le qualificazioni per la prima volta a Parigi, ha un primo turno che si può giocare contro la svizzera Jil Teichmann.

Uscendo dai match italiani, tra le donne scende in campo la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, che comincia il suo cammino contro la russa Kamilla Rakhimova. Sul Centrale attenzione anche al match della campionessa olimpica Qinwen Zheng contro la veterana russa Anastasia Pavlyuchenkova. Tra gli uomini le partite più interessanti sono quella del francese Giovanni Mpetshi Perricard contro il belga Zizou Bergs, dell’americano Frances Tiafoe contro il russo Roman Safiullin e dell’altro americano Brandon Nakashima, possibile avversario di Musetti al terzo turno, contro l’argentino Mariano Navone.