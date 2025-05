Roland Garros 2025, Sara Errani ed Andrea Vavassori approdano agli ottavi nel doppio misto!

Sara Errani ed Andrea Vavassori, vittoriosi del titolo agli US Open 2024, ed accreditati della terza testa di serie del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2025 di tennis, iniziano con una vittoria il cammino a Parigi: esordio positivo contro la coppia composta dalla taiwanese Hao-Ching Chan e dal monegasco Hugo Nys, sconfitta con lo score di 6-4 6-3, maturato in un’ora e quattro minuti di gioco. Negli ottavi di finale gli azzurri affronteranno i vincenti del confronto tra la taiwanese Fang-Hsien Wu ed il neerlandese Sem Verbeek e la cinese Jiang Xinyu e lo statunitense Robert Galloway, coppia alternate entrata in tabellone al posto dei francesi Tessah Andrianjafitrimo ed Ugo Humbert, i quali erano in tabellone grazie ad una wild card ma poi hanno dato forfait poco prima di scendere in campo.

Nel primo set gli azzurri in apertura vanno sotto 30-40, ma recuperano e si salvano al deciding point, poi strappano il servizio a Nys e scappano sul 2-0. Errani subisce il controbreak a zero, e, con 8 punti consecutivi, Chan e Nys firmano l’aggancio sul 2-2. Il punto decisivo del sesto game sorride alla taiwanese ed al monegasco, poi Errani va sotto 0-40 al servizio, gli azzurri recuperano fino al 40-40, ma il deciding point viene vinto ancora da Chan e Nys. La coppia italiana trova l’immediato controbreak a trenta, poi Vavassori tiene la battuta a zero e gli azzurri tornano a condurre sul 5-4. Nys serve per restare nel set, ma Errani e Vavassori si portano sul 15-40 in risposta ed al secondo set point portano a casa la partita sul 6-4 in mezz’ora di gioco.

Nella seconda frazione il primo sussulto arriva nel quarto game, quando Chan deve ricorrere al deciding point per tenere la battuta. Gli azzurri rischiano nel settimo gioco, con Errani alla battuta, quando finiscono sotto 15-40, ma poi risalgono la china ed al punto decisivo griffano il 4-4. L’occasione sfumata resta nella testa di Chan e Nys, e nell’ottavo game, con la taiwanese in battuta, gli azzurri si portano sul 15-40. La seconda palla break è quella giusta per la coppia italiana, che strappa il servizio all’asiatica ed allunga sul 5-3. Vavassori va a servire per il match, tiene la battuta a quindici e certifica il 6-3 in 34 minuti.

Le statistiche premiano gli azzurri, che vincono 59 punti contro i 46 degli avversari, mettendo a segno meno vincenti, 22-24, ma concedendo anche meno errori gratuiti agli avversari, 10-15. La coppia italiana sfrutta 4 delle 8 palle break avute a disposizione, ma cancella 8 delle 10 opportunità concesse a Chan e Nys. Errani e Vavassori fanno la differenza con la seconda di servizio, con cui ottengono il 67% dei punti, contro il 44% della taiwanese e del monegasco.