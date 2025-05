Roland Garros 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini regolano Sun/Yuan in due set ed approdano agli ottavi in doppio!

Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della seconda testa di serie, vincono ancora nel tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis: la coppia azzurra, finalista lo scorso anno, regola nel match del secondo turno la neozelandese Lulu Sun e la cinese Yuan Yue, sconfitte con lo score di 7-5 6-2 in un’ora e 28 minuti di gioco. Negli ottavi di finale la sfida per le italiane sarà con la coppia numero 13 del seeding, composta dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund.

Nel primo set le azzurre non concretizzano cinque palle break nel terzo game e subito pagano dazio, perché Errani cede la battuta a quindici e la coppia italiana finisce sotto 1-3. Le campionesse olimpiche ribaltano immediatamente il punteggio: controbreak a zero per il 2-3, Paolini tiene il servizio per l’aggancio sul 3-3, infine nuovo strappo a trenta delle azzurre per il 4-3. La coppia italiana non sfrutta il vantaggio di 40-15 nell’ottavo game, Sun e Yuan infilano quattro punti e trovano il controbreak che vale il 4-4, poi tengono la battuta ai vantaggi e si portano sul 5-4. Le azzurre trovano il 5-5, poi nell’undicesimo game trascinano le avversarie ai vantaggi ed alla seconda occasione piazzano l’allungo che manda Errani a servire per il set sul 6-5. Le numero 2 del tabellone scappano sul 40-15 ed il secondo set point è quello decisivo per griffare il 7-5 in 55 minuti.

Nella seconda frazione in apertura le azzurre si portano sul 15-40 in risposta, si fanno raggiungere, ma ai vantaggi centrano lo strappo e poi scappano sul 2-0. Nel quarto game la coppia italiana annulla la palla per il controbreak sul 30-40 ed ai vantaggi difende il margine, poi nel quinto gioco Errani e Paolini piazzano un altro strappo, a quindici, che vale il 4-1 pesante. Le campionesse olimpiche tengono, senza concedere palle break, i due seguenti turni in battuta e conquistano l’accesso agli ottavi di finale con il 6-2 in 33 minuti.

Le statistiche sorridono alle azzurre, che vincono 74 punti contro i 60 delle avversarie, convertendo 5 delle 13 palle break avute a disposizione ed annullandone 2 delle 4 concesse a Sun e Yuan. La coppia italiana serve l’83% di prime, conquistando il punto nel 62% dei casi, mentre la neozelandese e la cinese si fermano al 48%. Errani e Paolini mettono a segno meno vincenti, 25-31, ma concedono anche meno gratuiti, 15-19.