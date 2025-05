Roland Garros 2025, risultati tabellone femminile 29 maggio: bene Gauff e Pegula, out Krejcikova

Si completa il secondo turno del tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis: giornata amara per l’Italia, a causa dell’eliminazione di Elisabetta Cocciaretto, che cede alla russa Ekaterina Alexandrova, numero 20 del seeding, vittoriosa con il punteggio di 6-1 6-3, maturato in un’ora e dodici minuti di gioco.

La numero 6, la russa Mirra Andreeva, elimina la statunitense Ashlyn Krueger per 6-3 6-4, mentre la kazaka Yulia Putintseva, numero 32, supera la qualificata taiwanese Joanna Garland per 7-6 (5) 6-3. L’australiana Daria Kasatkina, numero 17, regola la wild card francese Léolia Jeanjean per 6-4 6-2, infine la testa di serie numero 10, la spagnola Paula Badosa, rimonta e batte la romena Elena-Gabriela Ruse per 3-6 6-4 6-4.

La wild card francese Elsa Jacquemot piega in tre set la statunitense Alycia Parks con lo score di 6-2 6-7 (4) 6-1, e nel prossimo turno sarà derby con l’altra wild card transalpina Loïs Boisson, che liquida l’ucraina Anhelina Kalinina con il punteggio di 6-1 6-2. La ceca Markéta Vondroušová supera la polacca Magdalena Fręch, numero 25, per 6-0 4-6 6-3, infine il derby statunitense sorride alla numero 3, Jessica Pegula, che supera la connazionale Ann Li per 6-3 7-6 (3).

La testa di serie numero 7, la statunitense Madison Keys, regola la britannica Katie Boulter per 6-1 6-3, ed ai sedicesimi sarà derby con la numero 31, la connazionale Sofia Kenin, che piega la bielorussa Victoria Azarenka per 7-6 (5) 6-4. L’altra statunitense Hailey Baptiste elimina la qualificata giapponese Nao Hibino per 6-3 6-2, infine l’iberica Jéssica Bouzas Maneiro supera la statunitense Robin Montgomery per 6-4 4-6 7-5.

La russa Veronika Kudermetova liquida la numero 15, la ceca Barbora Krejčíková, sconfitta con lo score di 6-0 6-3, mentre l’altra ceca Marie Bouzková supera la britannica Sonay Kartal con il punteggio di 6-1 6-4, infine la testa di serie numero 2, la statunitense Coco Gauff, regola la qualificata ceca Tereza Valentová per 6-2 6-4.

ROLAND GARROS 2025 – RISULTATI 29 MAGGIO

Tabellone singolare femminile – 2° turno

Mirra Andreeva (6) b. Ashlyn Krueger 6-3 6-4

Yulia Putintseva (32) b. Joanna Garland (Q) 7-6 (5) 6-3

Daria Kasatkina (17) b. Léolia Jeanjean (WC) 6-4 6-2

Paula Badosa (10) b. Elena-Gabriela Ruse 3-6 6-4 6-4

Elsa Jacquemot (WC) b. Alycia Parks 6-2 6-7 (4) 6-1

Loïs Boisson (WC) b. Anhelina Kalinina 6-1 6-2

Markéta Vondroušová b. Magdalena Fręch (25) 6-0 4-6 6-3

Jessica Pegula (3) b. Ann Li 6-3 7-6 (3)

Madison Keys (7) b. Katie Boulter 6-1 6-3

Sofia Kenin (31) b. Victoria Azarenka 7-6 (5) 6-4

Hailey Baptiste b. Nao Hibino (Q) 6-3 6-2

Jéssica Bouzas Maneiro b. Robin Montgomery 6-4 4-6 7-5

Veronika Kudermetova b. Barbora Krejčíková (15) 6-0 6-3

Ekaterina Alexandrova (20) b. Elisabetta Cocciaretto 6-1 6-3

Marie Bouzková b. Sonay Kartal 6-1 6-4

Coco Gauff (2) b. Tereza Valentová (Q) 6-2 6-4