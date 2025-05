Roland Garros 2025, risultati tabellone femminile 26 maggio: Swiatek ok, crolla Navarro

Prosegue il primo turno del tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis: bilancio dolceamaro per l’Italia, con l’approdo al secondo turno di Elisabetta Cocciaretto e la sconfitta di Lucia Bronzetti, che fa svanire la possibilità di un derby azzurro.

Elisabetta Cocciaretto, infatti, elimina la lucky loser statunitense Taylor Townsend con lo score di 6-3 6-2, in un’ora e sette minuti di gioco, ed al secondo turno se la vedrà con la numero 20 del seeding, la russa Ekaterina Alexandrova, che supera con lo stesso punteggio Lucia Bronzetti, sconfitta in un’ora e 25 minuti.

La statunitense Danielle Collins batte la britannica Jodie Burrage per 7-6 (1) 6-4, mentre la danese Clara Tauson piega in tre set la polacca Magda Linette, sconfitta con lo score di 6-4 4-6 6-1. La neerlandese Arantxa Rus rimonta la colombiana Camila Osorio, superata per 4-6 6-2 6-4, invece la russa Ludmilla Samsonova regola l’egiziana Mayar Sherif con lo score di 7-6 (3) 6-2.

Il derby australiano premia Ajla Tomljanović, che liquida la connazionale Maya Joint per 6-1 6-3, mentre la lucky loser ucraina Yulia Starodubtseva elimina in rimonta la qualificata tedesca Tamara Korpatsch con lo score di 2-6 6-1 6-4. La statunitense Bernarda Pera supera la padrona di casa transalpina Caroline Garcia con un duplice 6-4, infine la kazaka Elena Rybakina piega la qualificata argentina Julia Riera per 6-1 4-6 6-4.

La statunitense Caroline Dolehide rimonta la belga Greet Minnen, battuta per 3-6 6-3 6-4, così come la lettone Jeļena Ostapenko supera in rimonta la russa Polina Kudermetova, sconfitta per 5-7 6-0 6-2. La romena Jaqueline Cristian liquida l’australiana Kimberly Birrell con un netto 6-1 6-0, mentre la britannica Emma Raducanu supera in tre set la cinese Wang Xinyu per 7-5 4-6 6-3, infine la campionessa in carica e numero 5 del seeding, la polacca Iga Świątek, regola la slovacca Rebecca Šramková con un duplice 6-3.

La russa Daria Kasatkina regola in tre set la ceca Kateřina Siniaková per 6-1 3-6 6-2, mentre la wild card transalpina Léolia Jeanjean approfitta del ritiro della romena Irina-Camelia Begu, giunto nel terzo set, sullo score di 0-6 7-5 3-0 per la francese. L’altra romena Elena-Gabriela Ruse piega la statunitense Mccartney Kessler con lo score di 7-5 7-6 (3), invece la spagnola Paula Badosa riesce a battere in rimonta la nipponica Naomi Osaka per 6-7 (1) 6-1 6-4, poi la statunitense Madison Keys liquida la qualificata australiana Daria Saville per 6-2 6-1.

La britannica Katie Boulter supera in rimonta la qualificata francese Carole Monnet per 6-7 (4) 6-1 6-1, mentre la statunitense Robin Montgomery liquida la wild card transalpina Diane Parry per 6-2 6-1. La spagnola Jéssica Bouzas Maneiro impone una severissima lezione alla numero 9 del tabellone, la statunitense Emma Navarro, sconfitta con il punteggio di 6-0 6-1, mentre la ceca Barbora Krejčíková regola la tedesca Tatjana Maria con lo score di 7-6 (4) 6-3, infine la russa Veronika Kudermetova elimina la bulgara Viktoriya Tomova per 7-5 6-1.

ROLAND GARROS 2025 – RISULTATI 26 MAGGIO

Tabellone singolare femminile – 1° turno

Danielle Collins b. Jodie Burrage 7-6 (1) 6-4

Clara Tauson (22) b. Magda Linette 6-4 4-6 6-1

Arantxa Rus b. Camila Osorio 4-6 6-2 6-4

Ludmilla Samsonova (19) b. Mayar Sherif 7-6 (3) 6-2

Ajla Tomljanović b. Maya Joint 6-1 6-3

Yulia Starodubtseva (LL) b. Tamara Korpatsch (Q) 2-6 6-1 6-4

Bernarda Pera b. Caroline Garcia 6-4 6-4

Elena Rybakina (12) b. Julia Riera (Q) 6-1 4-6 6-4

Caroline Dolehide b. Greet Minnen 3-6 6-3 6-4

Jeļena Ostapenko (21) b. Polina Kudermetova 5-7 6-0 6-2

Jaqueline Cristian b. Kimberly Birrell 6-1 6-0

Emma Raducanu b. Wang Xinyu 7-5 4-6 6-3

Iga Świątek (5) b. Rebecca Šramková 6-3 6-3

Daria Kasatkina (17) b. Kateřina Siniaková 6-1 3-6 6-2

Léolia Jeanjean (WC) b. Irina-Camelia Begu 0-6 7-5 3-0 ritiro

Elena-Gabriela Ruse b. Mccartney Kessler 7-5 7-6 (3)

Paula Badosa (10) b. Naomi Osaka 6-7 (1) 6-1 6-4

Madison Keys (7) b. Daria Saville (Q) 6-2 6-1

Katie Boulter b. Carole Monnet (Q) 6-7 (4) 6-1 6-1

Robin Montgomery b. Diane Parry (WC) 6-2 6-1

Jéssica Bouzas Maneiro b. Emma Navarro (9) 6-0 6-1

Barbora Krejčíková (15) b. Tatjana Maria 7-6 (4) 6-3

Veronika Kudermetova b. Viktoriya Tomova 7-5 6-1

Elisabetta Cocciaretto b. Taylor Townsend (LL) 6-3 6-2

Ekaterina Alexandrova (20) b. Lucia Bronzetti 6-3 6-2