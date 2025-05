Roland Garros 2025, prima vittoria in uno Slam per Gigante. L’azzurro liquida agevolmente Hassan

Coglie la prima vittoria in un torneo dello Slam Matteo Gigante. Il giocatore azzurro liquida 6-4 6-2 6-0, in un’ora e trentasei minuti, il libanese Benjamin Hassan nell’incontro valevole per il primo turno del Roland Garros 2025 e nei trentaduesimi sfiderà il vincente della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Troppo netta la superiorità di Gigante nei confronti di un rivale che, con il trascorrere dei minuti, esce gradualmente dalla partita.

Il primo a rompere l’equilibrio dei turni di servizio è il giocatore italiano che nel quinto game fa valere la sua maggiore profondità di colpi, ottiene il break a zero e passa a condurre 3-2. Gigante legittima il suo vantaggio con l’autorevole 4-2 e nel settimo gioco, alla seconda opportunità, sale 5-2 con lo schiaffo di diritto vincente. Nel momento della verità il portacolori italiano si trova sotto 15-40, annulla due palle break con il servizio, non trasforma un set point e, alla terza possibilità, cede il servizio all’avversario per il 5-3. Il libanese, dopo aver annullato altre due palle per chiudere il set, accorcia ulteriormente le distanze con il 5-4. Nel momento della verità Gigante sale rapidamente 40-0 e chiude la frazione di apertura con l’ottima prima di servizio grazie a cui timbra il 6-4.

Ad inizio seconda partita Hassan salva due palle break prima di siglare l’1-0. Il suo rivale replica con l’immediato 1-1, ottiene, a 15, il break del 2-1, gioco chiuso da un prepotente rovescio, e allunga sul 3-1. Il numero 221 del ranking annulla due possibilità del pesante 1-4 e accorcia sul 3-2. L’italiano tiene, a 15, il 4-2 e toglie per la seconda volta il servizio ad un avversario troppo falloso per salire 5-2. Il mancino italiano continua a spingere e con la prima di servizio, a 30, fissa il 6-2 della seconda frazione di gioco.

Il diritto affossato in rete dal giocatore libanese consegna il break dell’1-0 al numero 167 del ranking, pronto poi ad annullare la palla dell’1-1 per portarsi sul 2-0. Hassan continua a commettere errori in serie, non regge la pressione del suo avversario e subisce il secondo break per il 3-0 pesante. Il suo avversario è ormai in totale controllo al cospetto di un rivale incapace di opporre resistenza adeguata, tiene il 4-0 e ottiene, a 0, il break del 5-0. Il monologo si chiude con il turno di servizio che sancisce il 6-0 del terzo parziale.

Matteo Gigante serve 5 ace, commette due doppi falli e serve il 59% di prime palle, contro il 40% del rivale. Il giocatore italiano riceve tanto dal suo servizio come ben testimoniano l’83% di punti vinti sulla prima e il 57% sulla seconda. Positivo anche il saldo tra vincenti ed errori gratuiti con un buon 28-20.