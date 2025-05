Roland Garros 2025, Coco Gauff e Mirra Andreeva approdano agli ottavi di finale

Le partite valevoli per il terzo turno della parte bassa del tabellone caratterizzano il programma del primo sabato del Roland Garros femminile. Approdano agli ottavi di finale l’americana Coco Gauff, testa di serie numero 2, e la russa Mirra Andreeva, sesta favorita del seeding.

In apertura di giornata la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero 6, supera di slancio l’ostacolo Yulia Putintseva infliggendo un perentorio 6-1 6-3 alla giocatrice kazaka. La statunitense Coco Gauff, seconda testa di serie, doma 6-1 7-6(3) la ceca Marie Bouzkova.

Deve lottare per due ore e venti prima di alzare le braccia al cielo Madison Keys. La statunitense batte in volata, 4-6 6-3 7-5 lo score dell’incontro, la connazionale Sofia Kenin. Rimonta vincente per Jessica Pegula. L’americana, terza favorita del seeding, doma 3-6 6-4 6-2, in un’ora e cinquantaquattro minuti, la ceca Marketa Vondrousova. Nel derby francese

Lois Boisson piega 6-3 0-6 7-5 la connazionale Elsa Jacquemot.

La russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 20, travolge 6-2 6-2, in un’ora e ventitré minuti, la connazionale Veronika Kudermetova. L’americana Hayley Baptiste s’impone 7-6(4) 6-1 sulla spagnola Jessica Bouzas Maneiro. L’australiana Daria Kasatkina piega 6-1 7-5, in un’ora e trentatré minuti, la spagnola Paula Badosa, testa di serie numero 10.