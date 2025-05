Roland Garros 2025 oggi: orari martedì 27 maggio, ordine di gioco, tv, streaming

La terza giornata di gare del Roland Garros completa il tabellone del primo turno del singolare maschile e femminile e segna l’inizio dei tabelloni dei tornei di doppio. In campo maschile debuttano il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3 e finalista dello scorso anno, e il serbo Novak Djokovic, sesto favorito del seeding che a Ginevra ha vinto il suo centesimo torneo ATP.

In casa Italia inizia il cammino di Matteo Arnaldi, atteso, nel quarto match sul campo 6, dall’impegnativo confronto con il canadese Felix Auger-Aliassime. Francesco Passaro, dopo il terzo turno ottenuto agli Internazionali d’Italia, debutta sulla terra parigina, seconda partita sul campo numero 8, contro l’olandese Jesper De Jong.

Sullo stesso campo Flavio Cobolli, fresco vincitore del torneo ATP 500 di Amburgo, affronta il lucky loser croato Marin Cilic, tennista dai nobili trascorsi. Il sorteggio non è stato assolutamente benevolo con Mattia Bellucci. Il giocatore azzurro affronta, ultimo incontro sul Suzanne-Lenglen, l’inglese Jack Draper in un confronto che, almeno sulla carta, sembra molto difficile.

Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La terza giornata del Roland Garros inizierà alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 per l’intero arco di svolgimento, oltre che in diretta streaming su Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport proporrà la diretta testuale dei match di Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025: ORDINE DI GIOCO

Martedì 27 maggio

Court Philippe Chatrier

Ore 12:00

Gracheva (FRA)-Kenin(USA) [31] – 1° turno donne

Gadecki (AUS)-Gauff (USA) [2] – 1° turno donne

Mcdonald(USA)-Djokovic (SRB) [6] – 1° turno uomini

Ore 20:15 Monfils (FRA)-Dellien (BOL) – 1° turno uomini, sessione serale

Court Suzanne Lenglen

Ore 11:00 Andreeva (RUS) [6] -Bucsa (SPA) –1° turno donne

Zverev (GER) [3] -Tien (USA) – 1° turno uomini

Todoni (ROM)-Pegula (USA) [3] – 1° turno donne

Bellucci (ITA)-Draper (GBR) [5] – 1° turno uomini

Court Simonne Mathieu

Ore 11:00 Medvedev (RUS) [11] -Norrie (GBR) 1° turno uomini

Frech(POL) [25] -Jabeur(TUN) – 1° turno donne

Moutet (FRA)-Tabur (FRA) [Q] – 1° turno uomini

Muchova(CZE) [14]-Parks (USA) – 1° turno donne

Court 14

Ore 11:00 De Minaur (AUS) [9]-Djere (SRB) – 1° turno uomini

Muller (FRA) -Mensik (CZE) [19] – 1° turno uomini

Boisson(FRA) [WC]-Mertens (BEL) [24] – 1° turno donne

Kalinskaya (RUS) [30]-Bouzkova (CZE) – 1° turno donne

Court 7

Ore 11:00 Haddad Maia(BRA) [23]- Baptiste(USA) – 1° turno donne

Paquet (FRA) [WC]-Valentova(CZE) [Q] – 1° turno donne

Rublev (RUS) [17] -Harris (RSA) [Q] – 1° turno uomini

Hurkacz (POL) [30] -Fonseca (BRA) – 1° turno uomini

Court 6

Ore 11:00 Wickmayer (BEL)-Azarenka (BLR) – 1° turno donne

Quinn (USA) [Q]-Dimitrov (BUL) [16] – 1° turno uomini

Jacquemot(FRA) [WC]-Sakkari (GRE) – 1° turno donne

Arnaldi (ITA)-Auger-Aliassime (CAN) [29] – 1° turno uomini

Court 2

Ore 11:00 Blinkova/Sherif (RUS/EGY) -Sun/Yuan (NZL/CIN) – 1° turno doppio donne

Earler/Frantzen(AUS/GER) –Darderi/Hidalgo (ITA/ECU) – 1° turno doppio uomini

Dolehide/ Krawczyk (USA) [7] -Danilovic/Potapova (SRB/RUS) – 1° turno doppio donne

Lammons/Withrow (USA) [11] – Gonzalez/ A.Krajicek (MEX/USA) – 1° turno doppio uomini

Court 3

Ore 11:00 Andreozzi/Arribage (ARG/FRA) -Baez/Comesana (ARG) – 1° turno doppio uomini

Halys/Olivetti (FRA)-Kubler/Thompson (AUS) – 1° turno doppio uomini

Kato/Sutjiadi (JPN/IND) [16]-Garcia/Parry (FRA) [WC] – 1° turno doppio donne

Schnaitter/Wallner (GER)- Griekspoor/Stevens (OLA) – 1° turno doppio uomini

Court 4

Ore 11:00 Hijikata/Kecmanovic (AUS/SRB) -Cash/Glasspool (GBR) [6] – 1° turno doppio uomini

Dartron/Rakotomanga Rajaonah (FRA) [WC]-Detiuc/Starodubtseva (CZE/UKR) – 1° turno doppio donne

Basilashvili (GEO) [Q]-Rocha (POR) – 1° turno uomini

Noskova/Tauson(CZE/DEN) – Mihalikova/Nicholls (SLO/GBR) – 1° turno doppio donne

Court 5

Ore 11:00 N.Hibino(JPN) [Q]- Uchijima (JPN) – 1° turno donne

Salisbury/Skupski (GBR) [8] – Mies/Safiullin(GER/RUS) – 1° turno doppio maschile

Eikeri/Hozumi(NOR/JPN) -Lys/Maria (GER) – 1° turno doppio donne

Danilina/Krunic (KAZ/SRB)-Linette/Pera(POL/USA) – 1° turno doppio donne

Court 8

Ore 11:00 Mektic/Venus (CRO/NZL) – Jacq/Romios(FRA/AUS) [WC] – 1° turno doppio uomini

De Jong (OLA)-Passaro (ITA) – 1° turno uomini

Cilic (CRO) [LL]-Cobolli (ITA) – 1° turno uomini

Volynets(USA)- Garland (TAI) [Q] – 1° turno donne

Court 9

Ore 11:00 Kovacevic (USA)-Gomez (ARG) [LL] – 1° turno uomini

Lamens (OLA)-Krueger (USA) – 1° turno donne

Kartal(GBR) [24] -E. Andreeva (RUS) – 1° turno donne

Eala/Zarazua (FIL/MEX) -Appleton/Y.Cavalle-Reimers (ESP/GBR) – 1° turno doppio donne

Court 12

Ore 11:00 Selekhmeteva (RUS) [Q]-Vondrousova (CZE) – 1° turno donne

Bublik(KAZ)- Duckworth (AUS) – 1° turno uomini

Marterer (GER) [Q]-Walton (AUS) – 1° turno uomini

Carle(ARG) [Q]-LI (USA) – 1° turno donne

Court 13

Ore 11:00 Shevchenko (KAZ) [LL]-Lajovic (SRB) – 1° turno uomini

Avanesyan (ARM)- Kalinina (UCR) – 1° turno donne

Herbert (FRA) [WC]-Bonzi (FRA) – 1° turno uomini

Sierra (ARG) [Q]-Putintseva(KAZ) [32] – 1° turno donne

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1(dalle 17:45) ed Eurosport 2 (intera giornata)

Diretta streaming: Discovery+ (tutti i campi);NOW, Sky Go e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport