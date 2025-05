Roland Garros 2025 oggi: orari 31 maggio, ordine di gioco, tv, streaming

Primo sabato del Roland Garros in arrivo, ed è quello con il quale si completano i terzi turni: si va dalla parte alta del torneo maschile alla parte bassa di quello femminile. E c’è veramente tanta Italia un po’ su tutto l’arco delle specialità.

Ancora una volta un tricolore protagonista sul Court Philippe Chatrier: si tratta di Flavio Cobolli, che tenterà l’impresa contro Alexander Zverev (nessun precedente tra il capitolino e il tedesco). Passaggio sul Court Suzanne Lenglen per Jannik Sinner, che si confronta con il ceco Jiri Lehecka per la quarta volta in carriera. Di scena poi Sara Errani e Jasmine Paolini in doppio, con il loro ruolo di teste di serie numero 2, mentre verso sera ci saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori anche loro al secondo turno. Coppie eterogenee per Lucia Bronzetti con l’americana Ann Li e per Mattia Bellucci assieme all’ungherese Fabian Marozsan (contro i numeri 1 Arevalo/Pavic).

La settima giornata del Roland Garros partirà dalle ore 11:00, salvo dove diversamente indicato. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 2 fino alle 18:55 circa e, dalle 16:45, anche su Eurosport 1, oltre che in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una vasta gamma di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025: ORDINE DI GIOCO

Sabato 31 maggio

Court Philippe Chatrier

Ore 12:00 Vondrousova (CZE)-Pegula (USA) [3] – 3° turno donne

Zverev (GER) [3]-Cobolli (ITA) – 3° turno uomini

Bouzkova (CZE)-Gauff (USA) [2] – 3° turno donne

Ore 20:15 Misolic (AUT)-Djokovic (SRB) [6] – 3° turno uomini, sessione serale

Court Suzanne Lenglen

Ore 11:00 Andreeva [6]-Putintseva (KAZ) [32] – 3° turno donne

Sinner (ITA) [1]-Lehecka (CZE) – 3° turno uomini

Fonseca (BRA)-Draper (GBR) [5] – 3° turno uomini

Keys (USA) [7]-Kenin (USA) [31] – 3° turno donne

Court Simonne Mathieu

Ore 11:00 Kasatkina (AUS) [17]-Badosa (ESP) [10] – 3° turno donne

Jacquemot (FRA) [WC]-Boisson (FRA) [WC] – 3° turno donne

Bublik (KAZ)-Rocha (POR) [Q] – 3° turno uomini

Norrie (GBR)-Fearnley (GBR) – 3° turno uomini

Court 14

Ore 11:00 Griekspoor (NED)-Quinn (USA) [Q] – 3° turno uomini

V. Kudermetova-Alexandrova [20] – 3° turno donne

Baptiste (USA)-Bouzas Maneiro (ESP) – 3° turno donne

V. Kudermetova/Mertens (BEL) [6]-Alexandrova/Stearns (USA) – 2° turno doppio donne

Court 7

Ore 11:00 Romboli (BRA)/Smith (AUS)-Cazaux (FRA)/Mayot (FRA) [WC] – 2° turno doppio uomini

Sun (NZL)/Yuan (CHN)-Errani (ITA)/Paolini (ITA) [2] – 2° turno doppio donne

NP Ore 14:00 Balaji (IND)/Reyes-Varela (MEX)-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [4] – 2° turno doppio uomini

Court 6

Ore 11:00 Bronzetti (ITA)/Li (USA)-Chan (TPE)/Olmos (MEX) [9] – 2° turno doppio donne

Krawietz (GER)/Puetz (GER) [3]-Dodig (CRO)/Luz (BRA) – 2° turno doppio uomini

Bucsa (ESP)/Matos (BRA)-Olmos (MEX)/Glasspool (GBR) – 2° turno doppio misto

Pavlyuchenkova/Pridankina-Muhammad (USA)/Schuurs (NED) [5] – 2° turno doppio donne

Court 8

Ore 12:30 Jiang (CHN)/Wu (TPE) [10]-Danilina (KAZ)/Krunic (SRB) – 2° turno doppio donne

Gonzalez (MEX)/Krajicek (USA)-Halys (FRA)/Olivetti (FRA) – 2° turno doppio uomini

Danilina (KAZ)/Heliovaara (FIN) [6]-Nicholls (GBR)/Patten (GBR) – 2° turno doppio misto

Court 9

Ore 11:00 Duckworth (AUS)/Vukic (AUS)-Nys (MON)/Roger-Vasselin (FRA) [16]

Detiuc (CZE)/Starodubtseva (UKR)-Babos (HUN)/Stefani (BRA) [14] – 2° turno doppio donne

Paul (SUI)/Pel (NED)-Arends (NED)/Johnson (GBR) – 2° turno doppio uomini

L. Kichenok (UKR)/Pavic (CRO) [1]-Parry (FRA)/Mayot (FRA) – 2° turno doppio misto

Court 12

Ore 11:00 Krawczyk (USA)/Skupski (GBR)-Routliffe (NZL)/Venus (NZL) [5] – 2° turno doppio misto

Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1]-Bellucci (ITA)/Marozsan (HUN) – 2° turno doppio uomini

Borges (POR)/Rinderknech (FRA)-Goransson (SWE)/Verbeek (NED) [12] – 2° turno doppio uomini

Stefani (BRA)/Gonzalez (ARG)-Zhang (CHN)/Arevalo (ESA) [2] – 2° turno doppio misto

Court 13

Ore 12:30 Begu (ROU)/Wickmayer (BEL)-Melichar-Martinez (USA)/Samsonova [15] – 2° turno doppio donne

Hsieh (TPE)/Ostapenko (LAT) [3]-Rakhimova/Siskova (CZE) – 2° turno doppio donne

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (dalle 16:45 o a fine Giro d’Italia), Eurosport 2 (11:00-18:55)

Diretta streaming: Discovery+ (tutti i campi); SkyGo, Now e DAZN (feed di Eurosport 1 e 2)

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)