Roland Garros 2025 oggi: orari 30 maggio, ordine di gioco, tv, streaming

Venerdì 30 maggio nei cinque tabelloni principali del Roland Garros 2025 di tennis, sarà tempo di sedicesimi di finale: inizierà il terzo turno per singolare maschile e femminile, scatterà il secondo turno per doppio maschile e femminile e si completerà il primo turno per il doppio misto.

Scenderanno in campo in casa Italia Lorenzo Musetti e Matteo Gigante nei sedicesimi (terzo turno) del singolare maschile, Jasmine Paolini nei sedicesimi (terzo turno) del singolare femminile, e Sara Errani ed Andrea Vavassori nei sedicesimi (primo turno) del doppio misto.

Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La sesta giornata del Roland Garros sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD (alla fine del Giro d’Italia) ed Eurosport 2 HD, inoltre sarà prevista la diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Venerdì 30 maggio

Court Philippe Chatrier

Dalle 12.00

A. Sabalenka (1) – O. Danilovic

Q. Halys-(10) H. Rune

J. Paolini (4)-Y. Starodubtseva (LL)

Non prima delle 20.15

D. Dzumhur-(2) C. Alcaraz

Court Suzanne Lenglen

Dalle 11.00

L. Musetti (8)-M. Navone

J. Cristian-I. Swiatek (5)

E. Rybakina (12)-J. Ostapenko (21)

F. Tiafoe (15)-(23) S. Korda

Court Simonne Mathieu

Dalle 11.00

V. Mboko (Q)-Q. Zheng (8)

K. Khachanov (24)-(12) T. Paul

B. Shelton (13)-(Q) M. Gigante

B. Pera-E. Svitolina (13)

Court 14

Dalle 11.00

C. Tauson (22)-A. Anisimova (16)

N. Borges-(25) A. Popyrin

H. Medjedovic-D. Altmaier

S. Doumbia/F. Reboul (13)-R. Bopanna/A. Pavlasek

Court 7

Dalle 11.00

R. Sramkova/V. Tomova-M. Joint/O. Kalashnikova

D. Yastremska-L. Samsonova (19)

C. Garcia/D. Parry (WC)-M. Ninomiya/Q. Tang

N. Melichar-Martinez/C. Harrison-L. Jeanjean/M. Guinard

Court 6

Dalle 11.00

A. Erler/C. Frantzen-(5) M. Granollers/H. Zeballos

Non prima delle 13.00

G. Diallo/J. Fearnley-(2) H. Heliovaara/H. Patten

M. Lumsden/S. Santamaria-(4) M. Andreeva/D. Shnaider

O. Danilovic/A. Potapova-A. Eala/R. Zarazua

Court 8

Dalle 11.00

B. Haddad Maia/L. Siegemund (13)-S. Aoyama/M. Uchijima

N. Mektic/M. Venus (7)-Y. Bhambri/R. Galloway

F.-H. Wu/S. Verbeek-T. Andrianjafitrimo/U. Humbert

D. Schuurs/N. Mektic-E. Cascino/G. Blancaneaux

Court 9

Dalle 11.00

X. Wang/S. Zheng-U. Eikeri/E. Hozumi

L. Fernandez/Y. Putintseva-(12) T. Mihalikova/O. Nicholls

R. Seggerman/L. Tien-(6) J. Cash/L. Glasspool

L. Kichenok/M. Pavic (1)-M. Kato/T. Puetz

Court 12

Dalle 12.30

K. Siniakova/T. Townsend (1)-J. Burrage/S. Kartal

H.-C. Chan/H. Nys-(3) S. Errani/A. Vavassori

K. Siniakova/R. Ram (8)-C. Bucsa/R.Matos

Court 13

Dalle 11.00

J. Salisbury/N. Skupski (8)-G. Andreozzi/T. Arribage

R. Arneodo/M. Guinard-(9) C. Harrison/E. King

L. Stefani/M. Gonzalez-I. Khromacheva/A. Goransson

M. Ebden/J. Peers (15)-J. Schnaitter/M. Wallner

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD (alla fine del Giro d’Italia) ed Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.